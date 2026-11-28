ISPRED Palate pravde u Beogradu danas u 17 časova počelo je okupljanje građana protiv političkog progona i pritvaranja političkih neistomišljenika.

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Kako je ranije najavio član SNS Vukša Dragović, protesti će se održavati svakog dana u terminu od 17 do 19 časova, sve dok, prema zahtevima okupljenih, politički zatvorenici ne budu pušteni na slobodu.

- Jednostavno ne možemo pristati da neko zatvara ljude po političkoj osnovi i da im određuje pritvore na mesec dana. To nema nikakvog smisla. I ovi ljudi ovde koji su se okupili, svi ovi ljudi, ovo su najhrabriji ljudi trenutno u našoj državi. Ja želim svima da im se zahvalim, i da ih pozdravim, i da ih pohvalim, i da kažem da će nas svakog dana biti sve više i da ćemo ovim razbiti strah i da će ljudi doći da se pobune protiv ovoga. Jer jednostavno ne možemo da prihvatimo da neko određuje pritvor zato što se ne slaže sa tuđim političkim mišljenjem - poručio je Dragović.

Podestio je da osim urednika Dragana J. Vučićevića, zbog drugačijeg mišljenja su uhapšeni profesor Patrik Drid i gradonačelnica Smedereva Jasmina Vojinović.

- Isto kao što je završila Jasmina u zatvoru zbog deponije koja je stara 30 godina. Tako bi trebalo svi gradonačelnici u Srbiji da završe u zatvoru. Niko nije osim nje. Ona je završila u zatvoru zato što se suprotstavila rulji koja je ušla u njenu kancelariju. Ili Patrik Drid koji je završio u zatvoru zato što nije pristao na teror rulje. Zato što je jednostavno odlučio da im se suprotstavi. Oni su sada njega zatvorili zbog izdavanja fiskulturne sale koje rade svi direktori u školama, da li su srednje, osnovne ili čak i na fakultetima. I naravno, što se tiče Dragana koji je zatvoren prosto da bi se ućutkao. Da se ne bi čula njegova reč, da ne bi mogao da kaže ništa protiv njih ni za šta drugo. Jer ako je trebalo Dragan da završi u zatvoru, onda je trebalo da završi cela redakcija N1, cela redakcija Nove S, cela redakcija Danasa, KTV-a i tako dalje. Oni su trebali da pohapse sve novinare u Srbiji ako je Dragan trebalo da bude uhapšen. Oni to nisu uradili - naglasio je Dragović.

On je istakao da je cilj okupljanja da se građani ohrabre da javno iskažu protivljenje onome što smatraju političkim progonom.

- Tih političkih hapšenja će biti, da bismo se mi bavili time dok oni potpisuju raznorazne stvari. I ova rezolucija o Vukovaru i sve ostalo, na to su se oni već obavezali. Ilija Srdanović, koji nije nadležan da misli, već je bio u Hrvatskoj i rekao je da ona nema nikakvih problema da da bilo koja dokumenta i tako dalje. Jednostavno, razvlaštiće i uništiće državu u potpunosti. Još jednom da ponovimo. Svakog dana od 5 do 7 popodne dok se ne oslobode svi politički zatvorenici. I svaki put kada budu uhapsili nekoga drugoga, ovde će se građani vratiti i protestovati zbog toga. U Savskoj je sve počelo i u Savskoj će se sve završiti. I svi ovi ljudi koji danas to rade, završiće upravo u Savskoj, u ovoj Palati pravde, jednog dana i odgovarati za sve to - zaključio je Dragović.

Marketinški ekspert Nebojša Krstić istakao je da demokratska i slobodna Srbija ne sme da dozvoli da u zemlji postoje politički zatvorenici.

- Srbija je danas jedina zemlja u Evropi sigurno, možda i u civilizovanom ili demokratskom svetu, gde postoje politički zatvorenici. I to ne jedan — ne samo gospodin Vučićević iz Informera, nego je tu i profesor Drid i gospođa gradonačelnica Smedereva. Dakle, tri politička zatvorenika imamo u ovom trenutku. Da li su oni pritvorenici, zatvorenici, svejedno. Oni su ljudi uhapšeni i u zatvoru su samo zato što su politički drugačiji od onog što sad predstavlja vlast i što misli vlast. I to je nešto što je potpuno neprimereno, nedozvoljeno u slobodarskoj Srbiji. Dakle, danas ovde uopšte nije bitno ko koju opciju podržava i ko je za koga glasao, uopšte me to ne interesuje. Demokratska, slobodna Srbija ne sme da dozvoli da u Srbiji postoje politički zatvorenici, dakle ljudi koji čame u zatvoru samo zato što drugačije politički misle i politički drugačije deluju. To je baza. A kad to apsolviramo, onda možemo da pričamo o politici, o razlikama, o Ohridu, o bilo kojoj političkoj temi. Ovo mora da bude bazična stvar oko koje se svi slažemo. Ne sme da se iz političkih razloga bilo ko hapsi i bilo koji medij zabranjuje i ukida. Ako se oko toga dogovorimo, onda smo se sve dogovorili. Ovde su se okupili izvanredni ljudi - rekao je Krstić.

Okupljenima se obratio i Bojan Stojčić koji je poručio da će dolaziti na proteste sve dok zahtevi okupljenih ne budu ispunjeni.

- Tražimo puštanje svih političkih zatvorenika, nešto što naš narod, mislim, nije video možda 70 godina - rekao je Stojčić.

Na pitanje da li smatra da Srbija ide ka jednopartijskom sistemu i ograničavanju drugačijeg mišljenja, Stojčić je odgovorio potvrdno, navodeći da postoje dvostruki aršini u postupanju prema medijima i njihovim predstavnicima.

- Dok ste jednog čoveka bacili 30 dana u pritvor, zbog čega? Zarad čega? Narod je potpao pod jednu veliku psihološku manipulaciju. Prvo su naterali narod da se stidi, a zatim i da se plaši - izjavio je Stojčić.

Na skupu je bio i influenser poznatiji kao Brkati Bradonja koji je pružio podršku Draganu J. Vučićeviću.

Podsetimo, Asocijacija novinara Srbije (ANS) održala je tribinu pod naslovom "Novinar ne sme biti politički zatvorenik", a povodom skandaloznog hapšenja i određivanja pritvora vlasniku Draganu J. Vučićeviću.