Ispred njega je aktuelni šampion.

FOTO: Tanjug/AP/Emma Da Silva

Reprezentacije Španije i Italije sastaće se danas od 15 časova u finalu Dejvis kupa!

"Azuri", bez najboljeg tenisera Janika Sinera koji neće učestvovati ni na narednom Australijan openu, brane titulu osvojenu prošle godine.

Nasuprot njima, biće "furija" predvođena drugim reketom sveta, Karlosom Alkarazom, koji igra u sjajnoj formi.

Pred ove mečeve, najveći adut Španaca je najavio da će igrati i dubl meč, ako za to bude potrebe:

- Moramo da vidimo kako će proći moj singl meč, to je prva stvar. Ali ovo je poslednji dan sezone, verovatno jedan od najvažnijih dana u mom životu. Ako bude tesno, 1-1, i budem morao da igram dubl... Ako osetim, kapiten oseti, da treba da igram, igraću 100%. Dobra stvar je što takođe imamo dobar dubl par sa Pedritom (Martines) i Marselom (Granoljers) - rekao je Alkaraz.

Znanjem i iskustvom čini sve da savetima pomogne saigračima.

- Ponekad se ne usuđujem da kažem više saigračima jer mislim da nema šta. Ali doživeo sam mnogo stresa i nervoze, prošao sam kroz ove situacije mnogo puta. Šta mogu da doprinesu timu, moja iskustva ili kako da se nosim sa stvarima. Dejvis kup je drugačiji, doživljava se drugačije, ali postoje igrači sa iskustvom u ovim situacijama koji mogu da doprinesu više nego ja. Trudim se da uradim svoj deo, mogu da pomognem svojim iskustvom - jasan je "Karlitos".

Osvajač sedam grend slem pehara i dalje nema titulu u reprezentativnom takmičenju, pa bi danas u najvažnijem meču karijere, mogao da ispiše novu istoriju.

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