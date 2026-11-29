PUTEVI Srbije preporučuju opreznu vožnju zbog toga što su kolovozi vlažni nakon padavina tokom prethodnog dana i protekle noći.

Foto Unsplash Andy Li andylid0

U saopštenju navode Izveštaj Štaba zimske službe prema kojem se na putevima kod Đerdapske, Bovanske i Korenatac klisure stvaraju učestali odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, na većini putnih pravaca, najviše ih ima na putu, ali i da se oni redovno čiste.

Putevi Srbije navode da su kod Požege na deonici Kosjerić - Bačevci (prevoj Kaona) postavljene betonske sigurnosne ograde zbog oštećenja mostova, saobraćaj je zabranjen za vozila preko 3,5 tona i odvija se alternativnim pravcem Kovačevića pesak - Divčibare - Kaona. Dodaju da su najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja, kao da je kolovoz vlažan, a sneg je do pet centimetara na većini deonica u Srbiji zbog čega preporučuju opreznu vožnju.

Takođe, na putnim pravcima prvog prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetaram na teritoriji Beograda, Ivanjice, AP Kosova i Metohije, Kruševca, Kragujevca, Novog Pazara, Niša, Požege, Požarevca, Užica, Vranja, Valjeva i Zaječara.

Na državnim putevima drugog prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Beograda, Čačka, Ivanjice, Kolubare, AP Kosova i Metohije, Kruševca, Kragujevca, Mačve, Niša, Novog Pazara, Požege, Užica, Vranja i Zaječara.

Na ostalim putnim pravcima trećeg prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Čačka, Ivanjice, Kolubare, AP Kosova i Metohije, Kruševca, Mačve, Novog Pazara, Niša, Požege, Užica, Vranja i Zaječara.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Pada prvi sneg u Beogradu