"VIDITE KAKO TA DEMOKRATIJA FUNKCIONIŠE?" Vučić o dešavanjima u Loznici: Išli su po ulicama, tukli koga su stigli i palili automobile
Šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić tokom obraćanja iz sedišta Srpske napredne stranke govorio o predstojećim predsedničkim izborima i dešavanjima u Loznici.
Vučić je kao razlog zbog kojeg smatra da ne treba učestvovati na predsedničkim izborima naveo događaje u Loznici, prikazujući snimke zapaljenih automobila i kombija.
- Vidite kako ta demokratija funkcioniše? Ovo je demokratija u Loznici prethodnih dana. Molim vas, samo da pogledate, samo da vidite kako to funkcioniše. E, sada ćete da vidite i rezultat ovoga. Nisu baš neki skupoceni automobili, ali, kao u filmu 'Lepa sela lepo gore', lepi mali automobili, ali lepo gore kada banda slavi pobedu - rekao je Vučić.
On je naveo da su, prema njegovim rečima, tokom tih događaja ljudi napadani na ulicama, dok su automobili i kombiji paljeni.
- Išli su po ulicama, tukli koga su stigli i palili automobile, kombije, kome god su stigli. Izvolite, da vidite. Tako to izgleda. Negde beli, negde zeleni, svuda rade vatrogasci. To vam je slika i prilika onoga što su radili samo u jednom gradu na zapadu naše zemlje - istakao je Vučić.
Preporučujemo
OGLASIO SE ANTONIJEVIĆ: Otkrio šta mu se dogodilo u jutarnjem programu
29. 11. 2026. u 10:37
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
KURTI NAPAO SRBIJU U TIRANI, MAVRIĆ SA OSMEHOM U NjEGOVOM DRUŠTVU: "Put ka preokretu otvoren sa novom vladom iz studentskog pokreta"
LAŽNI kosovski premijer Aljbin Kurti iskoristio je priliku da ponovo napadne Srbiju na samitu lidera posvećenom Planu rasta Evropske unije za Zapadni Balkan u Tirani. Samitu je prisustvovao i potpredsednik Narodne skupštine Adem Mavrić.
28. 11. 2026. u 13:07
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
HIT PITANjE NA MREŽAMA: Da li Radomir Saičić fenira obrve (FOTO)
DANAS je akademik Radomir Saičić predstavljen kao kandidat Studentske liste za predsednika Srbije, a društvene mreže su se usijale od komentara zbog jednog detalja.
27. 11. 2026. u 16:32
Komentari (0)