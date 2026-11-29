Šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić tokom obraćanja iz sedišta Srpske napredne stranke govorio o predstojećim predsedničkim izborima i dešavanjima u Loznici.

Foto: Novosti

Vučić je kao razlog zbog kojeg smatra da ne treba učestvovati na predsedničkim izborima naveo događaje u Loznici, prikazujući snimke zapaljenih automobila i kombija.

- Vidite kako ta demokratija funkcioniše? Ovo je demokratija u Loznici prethodnih dana. Molim vas, samo da pogledate, samo da vidite kako to funkcioniše. E, sada ćete da vidite i rezultat ovoga. Nisu baš neki skupoceni automobili, ali, kao u filmu 'Lepa sela lepo gore', lepi mali automobili, ali lepo gore kada banda slavi pobedu - rekao je Vučić.

On je naveo da su, prema njegovim rečima, tokom tih događaja ljudi napadani na ulicama, dok su automobili i kombiji paljeni.

- Išli su po ulicama, tukli koga su stigli i palili automobile, kombije, kome god su stigli. Izvolite, da vidite. Tako to izgleda. Negde beli, negde zeleni, svuda rade vatrogasci. To vam je slika i prilika onoga što su radili samo u jednom gradu na zapadu naše zemlje - istakao je Vučić.