NIJE STARLINK, NEGO "HISKI": Ukrajinci u udaru na Krimski most koristili izraelske satelite - Isplivali šok detalji
„OSINTDEFENDER“ izveštava da je Ukrajina u nekim operacijama protiv Krimskog mosta, na teritoriji pod kontrolom Rusije, koristila izraelski satelitski komunikacioni sistem „HiSKY“.
„UkraineNow“, pozivajući se na „Volstrit džurnal“, takođe izveštava da su ukrajinske jedinice koristile ovaj sistem u vezi sa napadom na most. U izveštajima nije precizirano kada je sistem „HiSKY“ upotrebljen.
„UkraineNow“ navodi da je jedan izvor opisao kako su ukrajinske jedinice koristile „HiSKY“ za traženje ruskih lansera balističkih raketa.
„OSINTdefender“ tvrdi da sistem funkcioniše na teritoriji pod kontrolom Rusije, za razliku od „Starlinka“, ali da zahteva više specijalizovane tehničke podrške i da bi mogao biti pogodan za operacije od visokog prioriteta.
Ovi detalji, kao i uloga sistema „HiSKY“ u operaciji protiv Krimskog mosta, nisu nezavisno potvrđeni u navedenim izveštajima.
„WarArchive“ pominje noćni napad na Krimski most između 18. i 19. novembra, ali ga ne povezuje sa upotrebom sistema „HiSKY“.
BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
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