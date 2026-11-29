LIDER opozicije i šef poslaničke grupe “Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje” Aleksandar Vučić obraća se građanima Srbije.

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Obraćanje Vučića

Vučić se obraća javnosti iz prostorija Srpske napredne stranke. Sa njim je i Ana Brnabić poslanica liste “Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje”.

Na početki se izvinio građanima, koje je kako kaže konferencijom omeo u obavljanju nedeljnih porodičnih aktivnosti.

- Mi smo postupili kao ozbiljna i odgovorna politička organizacija, pokazujući poštovanje ne samo prema protivnicima već i građanima Srbije. Dali smo sve od sebe da sačuvamo mir, stabilnsot, prihvatili poraz na džentlmenski način, pružili ruku onima koji su dobrim delom na protivustavan načins e borili izvojevali pobedu sve u cilju očuvanja mira i stabilnosti... Mi ćemo da se radujemo uspesima Srbije, nećemo da se takmičimo već ćemo sebe d amenjamo da budemo bolji i usvakom trenutko ćemo sve što je dobro za našu zemlju rećid a je to dobro i podržati. Sve na evospkom putu Srbije ćemo podržati ako ne ruši naše interese. Mi smo radili mnogo, uspeli smo u gotovo svim gradovima da uvećamo plate i penzije, i verujem da mnogo toga dobrog smo ostavili u amantet. Smatramo da je formiranje Vlade što pre od presudnog značaja. Kakva god i da je najlošija bolje d apostoji nego teroro igaženje Ustava i svih zakona kojim svedočimo... Želimo da zamolimo predstavnike vlasti da se bave onim što im je posao, a to je kako će ova zemlja da izgleda a ne da se bave "lovom na veštice". Ne zato jer je neko uplašen i rešio da se skladanje, već jer to vodi zemlju u stabilnost i podele ud ruštvu, porodicama a to nikome nije potrebno - rekao je Vučić.

Naveo je da je u četvrtak sednica go stranke SNS gde će doneti odluku o učešću na predsedničmim izborima.

- Tu odluku koju donesemo ćemo poštovati. Jedna opcija je da izađemo sa svojim kandidatom, druga da se podrži neko od nezavinsih, više ljudi nas je pitalo za podršku i treće je da ne izađemo sa kandidatom. Smatram da je treća opcija najbolja. Neko bi rekao da sam tvrdoglav ali mislim da sam principijalan. Naveću vam najmanje 10 važnih razloga. Od izborne pobede tzv. studentske liste, ni jednog trenutka nisu pokušali da naprave razgovore, spuste tenzije i podele u društvu. Ljudi su nastavili da se dodvoravaju ekstremistima u njihovim redovima, dok je borbra za funkcije u toku. Nije opozicija ostala bez potpredsedničkih mesta, već građani Srbije su ostali bez svojih predstavnika u određenim telima, jer ih ti garađni nisu zanimali i smatraju da će onid a nađu enke predstavnike koji će da budu fini i dobri i koji će da tetoše... Pod dva arbitrernost u hapšelju i progonu ljudi. Ta arbitrernost je blaga reč i hapšenja ljudi širom Srbije od Leksovca Inđije i Smederav od Jasmine Vojnović jer nije htela da preda vlast razbojnicima, i ond aokrivljena jer je nosila smeće na divlju deponiju, zato su danas naprvili deponiju od Smederva ljudi bacaju smeće gde stignu i ne mogu da dišu. Podeneli su prijavu protiv Zorane Bratić zbog iste stvari. Uhapsite još nekog, sve uhapsite. Šti ne hapsite direktore škola i ustanova koje imaju sale za fizioterapiju, pa svi ih izdaju. Što ste uhapsili Drida i Maksikovića? Ovo nije sloboda, ovo je tiranija. Pod tri danas smo jedini pod okriljem Saveta Evrope u kojem je jedan glavni urednik i novinar direktni politčki zatvorenik zbog političkog delikta. ne zbog uvreda i teških reči, ne možete baš u zatvro zbig "nanu li vam naninu" to nije ni psovka - rekao je Vučić.

Vučić u 10.00 časova o važnim temama za našu zemlju

Kako je prethodno najavljeno na društvenim mrežama Vučić će se danas obratiti građanima Srbije.