ORUŽANE snage Ruske Federacije su tokom noći izvele napade dronovima na industrijska preduzeća, logističke i transportne objekte i brodove koji se koriste u interesima Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Foto: AI generated/ChatGPT

U Kremenčuku u Poltavskoj oblasti oštećene su radionice fabrike duvana "JTI Ukrajina", gde se proizvodila municija za Oružane snage Ukrajine, navodi se u saopštenju.

Logistički centar "Mirs" koji se koristi za skladištenje i distribuciju vojnih zaliha pogođen je u Odesi, dodaju u ministarstvu.

Osim toga, u Zaporožju su ruske snage pogodile Preobraženski drumski i železnički most preko reke Dnjepar, koji se koristi za transport vojnih zaliha u zonu borbenih dejstava u Donbasu.

U Šostki u Sumskoj oblasti oštećeno je skladište za bespilotne letelice dugog i srednjeg dometa.

U ministarstvu takođe ističu da je u Crnom moru, 93 kilometra jugozapadno od Odese, pogođen teretni brod za koji je isporučio teret dvostruke namene za ukrajinsku vojsku.

(RT Balkan)

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