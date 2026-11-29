SRBIJA SE POKLONILA VOJVODI VUKU: 110 godina od smrti legendarnog komandanta koji je vredeo više od divizije
Na TOPLIČINOM vencu danas je svečanom ceremonijom obeleženo 110 godina od smrti vojvode Vojina Popovića Vuka - vojvode Vuka, uz prisustvo predstavnika Vlade Srbije, Vojske Srbije, Grada Beograda, opštine Stari grad, vojnih vetarana i ratnih dobrovoljaca, udruženja boraca i građana.
Ispred spomenika vojvode Vuka održan je pomen, a svečanost je počela intoniranjem himne Bože pravde u izvođenju svečanog orkestra MUP-a, nakon čega je u ime vlade ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski položila vence i odala počast slavnom vojskovođi, kao i penzionisani general Milorad Stupar.
Stamenkovski je tom prilikom navela da je vojvoda Vuk rođen i umro kao sin otadžbine, ali da 110 godina nije bio predugi vremenski period u kome je srpski narod zaboravio na slavnog vojskovođu.
Istakla je da su decenijama unazad na dan pogibije vojvode Vuka pojedini slavili Dan nove Republike (SFRJ), u kojoj nije bilo, kako kaže, mesta za vojvode i junake koji su prkosili okupatoru i koji su branili otadžbinu.
- I tada, kada se činilo da dolazi neko novo vreme i da se piše neka nova istorija, da dolazi do revizije činjenica i da je sve uzaludno, mala grupa ljudi čuvala je plamen i borila se da se sećanje na vojvodu Vuka i njegove saborce i čitavu tu generaciju Solunaca i učesnika Balkanskih ratova nikada ne zaboravi - kazala je Stamenkovski.
Član gradskog veća Predrag Andrić poručio je da je dužnost srpskog naroda da čuva sećanje na junake koji su svojim životima platili slobodu, kao i da se njihova dela prenose budućim generacijama.
- Budimo dostojni svojih predaka i čuvajmo zavet slobode za koji su se stradali - dodao je Andrić.
Vojin Popović poznatiji kao Vojvoda Vuk, bio je srpski četnički vojvoda i potpukovnik srpske vojske. Ostao je upamćen kao jedan od najhrabrijih komandanata iz perioda oslobodilačkih ratova Srbije početkom 20. veka.
Učestvovao je u borbama za Makedoniju, u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu, kao komandant Dobrovoljačkog odreda na Solunskom frontu. Savremenici vojvode Vuka su ga opisali kao junaka koji je vredeo više nego divizija.
Poginuo je 29. novembra 1916. godine u borbi srpskih četnika i bugarske vojske u jurišu na Staravinski vis u Makedoniji, tada okupiranoj Kraljevini Srbiji.
(Tanjug)
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