NE morate da ugledate miša kako pretrčava kuhinju da biste posumnjali da se nastanio u vašem domu.

PATRICK PLEUL / AFP / Profimedia

Ovi mali glodari uglavnom su aktivni noću, vešto se skrivaju i mogu nedeljama da budu neprimećeni. Međutim, iza sebe ostavljaju tragove. Od sitnog izmeta u fiokama do neobičnih zvukova iz zidova, nekoliko detalja može da otkrije da imate neželjene stanare.

1. Sitne crne kuglice na mestima na kojima ih ne očekujete

Jedan od najočiglednijih znakova prisustva miševa jeste njihov izmet. Izgleda kao sitno, tamno zrno pirinča, najčešće je dugačko svega nekoliko milimetara, a možete ga pronaći u kuhinjskim elementima, ostavi, iza frižidera, ispod sudopere ili uz zidove. Svež izmet obično je tamniji i blago sjajan, dok je stariji suv i mrvi se. Ako ga redovno pronalazite na istim mestima, nemojte to ignorisati.

2. Izgrickana ambalaža, nameštaj i kablovi

Miševima zubi neprestano rastu, zbog čega imaju potrebu da grickaju različite materijale. Tragove njihovih zuba možete primetiti na kartonskim kutijama, kesama sa hranom, plastičnoj ambalaži, drvenim elementima, pa čak i električnim kablovima. Posebno obratite pažnju na pakovanja brašna, testenine, žitarica i hrane za kućne ljubimce. Mala rupa na kesi može da bude mnogo važniji trag nego što izgleda.

3. Čudni ostaci papira i tkanine u ćoškovima

Za pravljenje gnezda miševi koriste gotovo sve što mogu da pronađu: komadiće papira, kartona, vatu, tkaninu, izolaciju i druge mekane materijale. Takve gomilice najčešće skrivaju iza kuhinjskih elemenata, u podrumima, na tavanima, u ormarima i drugim mirnim, skrovitim delovima doma. Ako naiđete na usitnjen materijal koji izgleda kao da je neko od njega pravio malo sklonište, proverite okolinu.

4. Masni tragovi duž zidova i lajsni

Miševi se uglavnom kreću uz zidove, prateći iste putanje do hrane i svojih skrovišta. Njihovo krzno ostavlja masne, tamnije tragove na površinama koje često dodiruju. Obratite pažnju na ivice zidova, lajsne, uglove i mesta iza nameštaja. U prašnjavim delovima prostorije mogu se pojaviti i sitni otisci šapica.

5. Neobičan, ustajao miris

Veći broj miševa u zatvorenom prostoru može da proizvede karakterističan miris koji podseća na amonijak ili ustajali urin. Najizraženiji je u slabo provetrenim prostorijama, ostavama, podrumima i ormarima. Miris koji se stalno vraća, uprkos čišćenju i provetravanju, razlog je da detaljnije pregledate prostor.

6. Grebanje i šuškanje koje se čuje noću

Dok je u kući tišina, miševi postaju aktivniji. Šuštanje iza kuhinjskih elemenata, grebanje u plafonu, sitno trčkaranje u zidovima ili zvuci iz prostora ispod poda mogu da ukažu na njihovo prisustvo. Ovi zvukovi često se čuju kasno uveče ili pred zoru, kada glodari kreću u potragu za hranom.

Šta uraditi ako primetite ove znakove?

Prvi korak je da pronađete moguće mesto ulaska. Miševi mogu da se provuku kroz iznenađujuće male otvore, pa pregledajte prostor oko cevi, vrata, prozora, ventilacionih otvora i instalacija. Pukotine i rupe treba zatvoriti odgovarajućim materijalima, a hranu držati u dobro zatvorenim posudama.

Redovno uklanjajte mrvice, ne ostavljajte hranu za kućne ljubimce preko noći i ne gomilajte kartonske kutije u podrumima i ostavama. Ukoliko pronađete izmet, nemojte ga mesti niti usisavati na suvo. Koristite rukavice, dezinfekciono sredstvo i papirne ubruse, uz prethodno provetravanje prostorije.

Važno je reagovati čim primetite prve tragove. Jedan miš ne znači nužno da imate ozbiljnu infestaciju, ali ako se izmet ponavlja, čujete zvukove iz zidova ili pronalazite nova oštećenja, nemojte čekati da se problem proširi. U takvim situacijama najbolje je potražiti pomoć stručne službe za suzbijanje glodara.

(Southern Living)