Evroliga donosi istorijsku odluku: Menja se format takmičenja, evo šta to znači za Zvezdu i Partizan!
Večiti rivali još nisu dobili licence.
Počevši od sezone 2027/2028. Evroliga bi trebalo da bude podeljena na dve konferencije, koje će biti sačinjene od po 12 klubova. Svaki tim bi u regularnom delu odigrao 34 meča – po dve sa 11 timova iz svoje konferencije i po jednu sa 12 timova iz druge konferencije.
Promenio bi se i sistem takmičenja u završnici sezone - igrale bi se osmina finala i četvrtfinale, a na kraju Fajnal-for.
Kako prenosi italijanska "Gazeta delo Sport", šest klubova favoriti su za dobijanje statusa franšize, što bi im garantovalo dugoročno učešće u Evroligi. U toj grupi su: Pariz, Dubai, Valensija, Hapoel iz Tel Aviva, PAOK i Maksima Roma.
Uz 12 klubova koji su sada akcionari Evrolige - Olimpijakos, Panatinaikos, Real Madrid, Barselonu, Baskoniju, Žalgiris, Fenerbahče, Efes, Asvel, Armani, Makabi i Bajern - to bi činilo 18 od 24 učesnika.
Preostalih šest mesta bilo bi raspodeljeno putem četiri specijalne pozivnice i dva mesta na osnovu rezultata u Evrokupu.
Crvena zvezda, Partizan i Virtus iz Bolonje trenutno su glavni kandidati za tri od četiri specijalne pozivnice, dok je za četvrtu najozbiljniji kandidat solunski Aris.
- Vredi napomenuti da bi i italijanski klub i beogradski klubovi imali drugačiji tretman da ne postoji zabrinutost u pogledu njihove finansijske stabilnosti i samoodrživosti. Virtus je već u procesu prodaje zbog velikih dugova, dok nedavna promena vlasti u Srbiji ne pruža garancije da će dva najveća srpska kluba i dalje dobijati finansijsku podršku države kakvu su imala do sada - piše novinar Antonis Kalkavuras.
Aris je ostvario značajan napredak u pregovorima sa čelnicima Evrolige, mada će konačne odluke biti donete tek kada bude poznato ko je plasman obezbedio na terenu.
Solunjani mogu da izbore mesto u Evroligi i putem Evrokupa, a među klubovima sa realnim ambicijama da zaigraju u elitnom takmičenju jesu i Hapoel iz Jerusalima i Napoli.
Dva mesta pripala bi osvajaču Evrokupa i finalisti, pod uslovom da se Bešiktaš ne plasira u plej-of Evrolige.
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