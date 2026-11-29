IZJAVA nemačkog ministra spoljnih poslova Johana Vadefula da su mir i stabilnost u Evropi mogući samo protiv Rusije, a ne sa Rusijom, pokazuje duboko neznanje, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: NICOLAS TUCAT/AFP/Profimedia

- Nadam se da je ovo nekako izvučeno iz konteksta i pogrešno predstavljeno. Jer, ako je to zaista istina, onda to svedoči o dubokom neznanju onoga ko je izgovorio te reči - naglasio je Peskov.

Ušakov: Da li je izjava Vadefula rečena u treznom stanju

Pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov, takođe je prokomentarisao Vadefulovu izjavu i napomenuo da je pitanje da li je ta izjava uopšte data u treznom stanju.

- Moglo bi se postaviti pitanje da li je to izrečeno u treznom stanju. Ne znam. Čuti takve izjave od jednog ministra spoljnih poslova je, blago rečeno, neobično - rekao je Ušakov za ruske medije.

Vedeful je ranije izjavio da su mir i stabilnost u Evropi mogući samo protiv Rusije, a ne sa Rusijom i svoje mišljenje opisao kao „trezvenu analizu“.

(Sputinjik)

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