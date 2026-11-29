NEBOJŠA Obrknežev, politički analitičar podelio je na društvenim mrežama zanimljiv snimak koji je nastao tokom gostovanja u jednoj od emisija.

Foto: Printskrin Instagram nebojsaobrknezev

Naime, na snimku koji je podelio on je upitao predstavnika Pokreta slobodnih garađana, koji je gosotvao u istoj emisiji o hapšenjima i onome što se posle izbora dešava na ulicama Srbije.

- Ja vas pitam da li je to delo studenata ili nije? - nakon toga je uslediila tišina.

- Kada Pokret slobodnih građana, koji imaju 3 poslanika među "studentima" ućute... - navedeno je u opisu objave.

Opširnije pogledajte u videu koji sledi:

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