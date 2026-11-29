Neće ga biti na Australijan openu.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Italijanski teniser Janik Siner uspešno je podvrgnut manjoj operaciji da bi se poboljšalo stanje njegove iliotibijalne trake. Hiruršku intervenciju je obavio ortopedski hirurg, profesor Las Lempainen.

Momak iz San Kandida se čak i javio iz bolnice, a odavno je potvrdio da će propustiti predstojeći Australijan open koji se od 17. do 31. januara 2027. godine igra u Melburnu, dok je još ranije poznato da će se na teren vratiti za tri do četiri meseca.

Kako javlja "Gazeta delo sport", Janik Siner je u međuvremenu angažovao lekara Herberga Šenhubera, koji je radio sa legendarnim skijašem Albertom Tombom - "La Bombom".

Inače, poklonici Janika su upoznati da je Italijan pre nego što se opredelio za "beli sport", imao perspektivnu karijeru u sijanji, ali se kao tinejdžer opredelio za reket i lopticu.

Ipostavilo se, nije pogrešio...

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