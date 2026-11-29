SKUP podrške glavnom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću, koji je nezakonito uhapšen i određen mu pritvor zbog verbalnog delikta, održao se danas ispred Centralnog zatvora.

TANJUG/ OLIVER BUNIĆ/ nr

Dragović: Na vlasti su najgori među nama

- Na vlasti su najgori među nama i sada hapse i tamniče. Ne odričemo se Dragana, na kraju ćemo pobediti ovo zlo - poručio je Dragović.

Važne poruke zaposlenih

Dejan Vukelić pročitao pismo u kom se traži kandidatura Vučićevića za predsednika.

- Od Dragana Vučićevića stvorili ste legendu, Vučko je iz zatvora jači nego na slobodi. Ne možete da ućutkate ideju - naglasio je Popović.

Novinar Nenad Matejić zatražio je slobodu za Dragana Vučićevića i pročitao pismo jednog od gledalaca.

Bojana Paunović, Zorica Punoski, Marijana Milićević, Verica Todorović, Marija Milenković pročitale su svoja pisma podrške Vučićeviću.

Branka Lazić je istakla da sve tužioce treba da bude sramota.

Andrea Veskov: Vučićević je uhapšen jer je napravio najgledaniju televiziju

Voditeljka Andrea Veskov ocenila je da je Dragan J. Vučićević uhapšen jer je napravio najgledaniju televiziju u Srbiji koja je jedina prenosila sahranu Ratku Mladiću.

Okupljeni građani skandiraju "Dole lanci i okovi, ne vežu se sokolovi".

Ivana Vučićević pročitala pesmu Boška Bućana

Ivana Vučićević pročitala je potresna pisma koje su gledaoci poslali redakciji Informera.

Čitanje pisma podrške

Novinari Informera ispred centralnog zatvora pročitali su pismo redakcije upućeno Draganu J. Vučićeviću.

"Dragi naš Vučko,

Tvoja stolica je prazna, ali tvoje mesto nije upražnjeno. Pišemo ti iz redakcije koju si stvarao, kao ljudi koje si učio da novinar ne sme da se plaši pitanja koje namerava da postavi. Ovde je sve na svom mestu. I naše zastave i naše beretke. I tvoja stolica, i tvoj narod, i mi. Čuvamo ti porodicu. Čuvamo ti televiziju. Čuvamo ti publiku. Slobodu čuvamo istinom, a Srbiju ćemo braniti rečju, dok nam svima ne odseku jezike.

Mnogi danas likuju nad tvojim odsustvom, ne znajući da se u ovoj kući nikada nije radilo samo onda kada je bilo lako. Naprotiv. Broje nam mane, mere nam snagu, osluškuju da li ćemo i kada posustati. Ne znaju da svakog dana radimo sve ono čemu si nas učio. Ne znaju da se tvoje odsustvo ne može proglasiti upražnjenim rešenjem. Ne razumeju ni da je Srbija naš princip, a ne naša agenda. Da je nismo nasledili kao partijsku imovinu, nego kao otadžbinu. Da je ne volimo mandatno, već doživotno. Ne zameramo im što to ne razumeju. Neke stvari čovek mora da nosi u sebi, da bi uopšte umeo da ih prepozna u drugima" navodi se između ostalog u pismu.

Obratila se Olivera Miletović

- Došli smo da pročitamo pismo redakcije Informera upućeno Draganu J. Vučićeviću. Kao i neke od mejlova koje su nam prosledili gledaoci i čitaoci iz zemlje i dijaspore - kazala je Miletović.

- Dragan Vučićević je u ovom trenutku državni neprijatelj broj 1 i politički zatvorenik. Mi nismo uplašeni ni poraženi - kaže Miletović.

"Pustite Dragana"

Nešto pre 12.30 okupili su se građani i zaposleni kako bi iskazali podršku Vučićeviću.

Okupljeni građani koji podržavaju Vučićevića i Informer skandiraj: "Pustite, Dragana".

Podsetimo, u petak 27. novembra ispred Centralnog zatvora (CZ) u Bačvanskoj ulici u Beogradu održana je konferencija za štampu zaposlenih u Informeru i Asocijacije novinara Srbije (ANS), povodom skandalozne odluke suda da se glavnom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću odredi pritvor u trajanju do 30 dana.

O aktuelnoj situaciji danas je govorio i lider opozicije Aleksandar Vučić.