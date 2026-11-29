DEO zaposlenih Radio-televizije Srbije saopstio je danas da zahteva hitnu smenu Borivoja Uskokovića sa mesta vršioca dužnosti glavnog urednika Informativnog programa i utvrđivanje odgovornosti za dosadašnje uredničke i kadrovske odluke.

Foto: Printskrin Jutjub N1

U saopštenju navode i da od rukovodstva RTS-a traže i da objavi putne naloge, razloge putovanja, odluke o angažovanju novih kadrova, kriterijume za njihovo upućivanje na službena putovanja i da se izjasni o navodima o pritiscima na urednike Dnevnika 2.

S tim u vezi, navode da je Uskoković, prema njihovim saznanjima, šefa dopisništva u Novom Sadu Milana Srdića uputio na službeni put u Ženevu, a da u putnom nalogu nije navedena svrha putovanja zbog "poverljivosti" puta.

- Šta je toliko 'strogo poverljivo', o čemu Srdić razgovara ili pregovara u ime RTS-a i ko ga je za to ovlastio - upitao je deo zaposlenih RTS-a.

Dodaju da ni međunarodno usavršavanje novog kadra ne čeka.

- Ćerka nekadašnjeg predsednika sindikata, čiji je član i sam Uskoković, prema našim saznanjima, nakon svega pet dana rada na poslovima PR-a, za koje, prema informacijama kojima raspolažemo, ne postoji predviđeno radno mesto u sistematizaciji, upućena je na službeno putovanje u okviru projekta Erazmus. Impresivna dinamika profesionalnog razvoja – od nesistematizovanog radnog mesta do međunarodnog stručnog usavršavanja za samo pet dana - navodi se u saopštenju.

Foto: N. Skenderija

Kako navode, prema informacijama iz redakcije, Uskokovićevo insistiranje na tome šta će biti objavljeno u Dnevniku 2 dovelo do sukoba sa urednicima.

- Pojedini nisu želeli da se potpišu kao urednici Dnevnika 2, dok su drugi podnosili ostavke koje su naknadno povukli. Toliko o uredničkoj autonomiji na 'oslobođenom' RTS-u - navode u saopštenju.

Dodaju da posebno zabrinjavaju informacije o njegovim nastupima na sastancima sa predstavnicima Evropske radiodifuzne unije (EBU), na kojima, prema njihovim saznanjima, iznosi paušalne ocene o dosadašnjem radu RTS-a, ističući sopstvena dostignuća tokom svega nekoliko nedelja uredničkog mandata.

- Ugled javnog medijskog servisa, građen decenijama, ne bi smeo da bude sredstvo bilo čije lične promocije - ističu u saopštenju.

Navode i da Uskoković, prema njihovim saznanjima, menja bravu na kabinetu glavnog urednika.

- Valjda je to prvi korak ka otvorenijem i transparentnijem javnom medijskom servisu. Brava na kabinetu može da se promeni. Obaveza polaganja računa zaposlenima i javnosti – ne može - navodi deo zaposlenih RTS-a.

(Tanjug)

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