EVROPSKA unija suočava se sa sve većim pitanjima o tome kako će finansirati, sprovesti i kontrolisati ostvarivanje ambicioznih ciljeva u oblasti klimatske politike, jačanja konkurentnosti i dublje integracije.

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Međutim, odgovori na te izazove mogli bi da odrede prioritete narednog sedmogodišnjeg budžeta Unije, obajavio je Rojters.

Predlog višegodišnjeg finansijskog okvira EU za period od 2028. do 2034. godine već je pokrenuo raspravu o načinu raspodele zajedničkih sredstava.

Evropska komisija zalaže se za pojednostavljivanje potrošnje kroz nacionalne i regionalne partnerske planove, dok pojedini poslanici Evropskog parlamenta upozoravaju da bi takav pristup mogao da oslabi parlamentarni nadzor.

Koizvestilac Evropskog parlamenta za budžet Zigfrid Murešan upozorio je da poslanici neće podržati budžet koji bi zajedničku potrošnju EU pretvorio u 27 odvojenih nacionalnih programa.

Nemačko ministarstvo spoljnih poslova, međutim, brani predložene promene, uz obrazloženje da se dosadašnji sistem, u kojem je više od 90 odsto rashoda unapred raspoređeno, pokazao kao previše rigidan kada se pojave novi prioriteti.

Posebna zabrinutost odnosi se na finansiranje prilagođavanja klimatskim promenama.

Kritičari predloženog evropskog zakona o otpornosti na klimatske promene smatraju da on ne predviđa namensko finansiranje, iako Evropska komisija procenjuje da bi za klimatsku adaptaciju bilo potrebno oko 70 milijardi evra godišnje.

Poslanica Evropskog parlamenta Delara Burkhart upozorila je da bi zakon mogao da postane samo deklarativni dokument ukoliko ne bude obezbeđen namenski novac, ističući da same procene rizika neće zaštititi stanovništvo i lokalne zajednice.

Predstavnik Evropske komisije naveo je da će prilagođavanje klimatskim promenama biti deo cilja da 35 odsto predloženog budžeta bude namenjeno zelenim ulaganjima, uz korišćenje programa kao što su Nacionalni i regionalni partnerski planovi, Horizont Evropa, Lajf (LIFE) i predloženi Evropski fond za konkurentnost.

Prema navodima Komisije, iz sadašnjeg budžeta EU već je izdvojeno više od 100 milijardi evra za mere jačanja otpornosti na klimatske promene, a značajnu ulogu u budućem finansiranju trebalo bi da imaju i države članice i privatni investitori.

Problemi u sprovođenju evropskih politika vidljivi su i u nastojanjima da se smanji administrativno opterećenje kompanija.

Države članice su ovog meseca odobrile zajednički digitalni portal za prijavljivanje preduzeća koja privremeno upućuju radnike u druge zemlje EU, ali je njegovo korišćenje dobrovoljno.

(Tanjug)

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