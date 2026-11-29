"Orlići" u ponedeljak protiv Kine započinju nokaut fazu.

FOTO: FSS

Pomoćni trener kadetske fudbalske reprezentacije Srbije Slobodan Dinčić izjavio je danas u Dohi da očekuje kvalitetan meč protiv Kine u šesnaestini finala Svetskog prvenstva (U17) i dodao da na Mundijalitu nema slabih ekipa.

Srbija će u utorak od 14.30 časova igrati protiv Kine u šesnaestini finala SP (U17), koje se održava u Kataru.

- Na SP nema slabih ili zalutalih ekipa. Svako je zasluženo ovde gde jeste, na najvećoj sceni. Kada govorimo o Kini, mogu da potvrdim da se radi o organizovanoj i dobro vođenoj selekciji. Kao neko ko radi u Kini, svestan sam njihovog sistema. Tamo fudbal napreduje velikom brzinom, vrlo dobro znaju šta rade i imaju jasnu strategiju. Očekuje nas kvalitetna utakmica - igrali smo sa Japanom, koji je šampion Azije, a zanimljivo je da mu je protivnik u finalu bila upravo selekcija Kine. Pripremamo se maksimalno ozbiljno, za nas je svaka naredna utakmica kao finale. Analize su počele čim smo saznali za ime rivala, pripremićemo se dobro za sve što nas očekuje - reako je Dinčić za sajt FSS.

Pomoćnik selektora Igora Matića je istakao da su ključne utakmice pred ekipom, kao i da ova generacija "orlića" ima lepu budućnost.

FOTO: FSS

- Sigurno da smo svi zadovoljni rezultatima, od nacije do nas u štabu. Smatram da ne smemo da se opuštamo, već da nastavimo u istom ritmu. Moramo ići korak po korak, praktično od utakmice do utakmice. Ovo je bio dug proces. Velika većina ove dece prošla je kroz instruktorsku službu - od regionalnog selektiranja, do nacionalnog saveza. Ovo je prilika za njih da pokažu svoj raskošni talenat, a verujem da će svako od njih u perspektivi napraviti lepu karijeru - dodao je Dinčić.

Prvotimac "orlića", Filip Đurić ne krije oduševljenje dosadašnjim rezultatima:

- Zadovoljni smo trenutnim plasmanom, ali se nadamo da ćemo nastaviti istim putem, jer možemo još toga da pokažemo. Imali smo jednu od težih grupa na Mundijalitu, pokazali smo karakter, uspeli da sačuvamo mrežu, osvojimo prvo mesto. Pripremamo se za naredni meč, danas i sutra ćemo trenirati i analizirati Kinu. Očekujem zahtevnu utakmicu, Kina je dobra ekipa. Nadamo se najboljem mogućem ishodu za naš tim - dodao je Đurić.

Njegov saigrač Veljko Pejović naveo je da ekipa na svakoj utakmici daje maksimum.

- Pokazali smo na terenu da smo tim. Dajemo maksimum, igramo svako za svakoga. Ostvarili smo veliki uspeh, ali ne smemo da se opuštamo. Pristupamo ozbiljno narednoj utakmici. Analiziraćemo Kinu, ali što se nas tiče, daćemo sve od sebe i ja se iskreno nadam da će to biti dovoljno - istakao je Pejović.

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