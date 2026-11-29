Sva dešavanja sa meča 17. kola pratite uživo iz minuta u minut na našem portalu.

FOTO: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

NOVI PAZAR - CRVENA ZVEZDA 15.30

STADION: Novog Pazara. SUDIJA: Novak Simović (Lovćenac).

NOVI PAZAR: Preković – Stanković, Melentijević, Marinković, Mirosavić – Davidović, Gadio – Sadi, Ljajić, Dikson – Mulić.

CRVENA ZVEZDA: Guteša – Veljković, Gudelj, Nakajama – Gaštarov, Krunić, Handel, Abu Fani – Bukari, Arnautović, Lučić.

TOK MEČA

PRE UTAKMICE

15.23 - Izmereno je jedan stepen ispod nule na stadionu Novog Pazara, pred početak duela.

15.22 - Uskoro počinje najzanimljiviji okršaj 17. kola.

14.53 - Bez obzira na učinak u ovom duelu, Zvezda je odavno obezbedila naslov jesenjeg prvaka, dok se Novi Pazar nalazi u mini seriji od dve pobede. Domaćin je slavio na gostovanjima i to u Lučanima protiv Mladosti, a potom nad OFK Beogradom, oba puta po 2:0, pre odlaska na reprezentativnu pauzu.

14.31 - Kod Pazaraca, kapiten Adem Ljajić odradio je suspenziju zbog crvenog kartona i udaranja igrača bez lopte protiv lučanske Mladosti, pa se vratio u tim. Ipak, Lalatović ne računa na najjači kadar, jer štoper Hadžimujović ima parne kartone.

Photo: Elmedin Hajrovic/ATAImages

14.29 - Izašli su sastavi današnjeg duela, trener Zvezde Albert Rijera, u odnosu na meč u Gentu, poslao je na teren golmana Ivana Gutešu umesto Mateusa, Osmana Bukarija koji je u Belgiji duel počeo sa klupe, pa ušao, dok je među starterima i iskusni Marko Arnautović.

14.11 - Podsetimo se, dok ne izađu sastavi ekipa, šta su treneri današnjih rivala izjavili u najavama ovog duela.

Nenad Lalatović (Novi Pazar):

- Albert Rijera pokazuje da je dobar trener. Kod nas dominiraju, ali tako je godinama. Imaju fenomenalne šablone i rotacije. Znaju uvek šta hoće i teško im je parirati. Ja apsolutno verujem u svoj tim. Nemamo šta da izgubimo, što sam rekao igračima i proletos, u istorijskoj pobedi u Beogradu. Ako pobedimo, mi smo heroji. Nema razloga da se bojimo. Sa OFK Beogradom je bila možda i naša najbolja utakmica otkako sam trener. Žao mi je zbog Hadžimujovića, sjajno igra u poslednje vreme - istakao je Lalatović.

Photo: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Prema njegovim rečima, šampion nije nepobediv:

- I Crvena zvezda može da se pobedi. Voleo bih da bude pun stadion, da šibica ne može da padne, da sve bude fer i korektno, ali pakleno, a da se posle 'zapali' grad. Mi bez naših navijača ne možemo. Sanjamo pobedu protiv moćne i velike Crvene zvezde.

Albert Rijera (Crvena zvezda):

- Nema novih informacija o četvorici igrača koji su izostali sa prethodne utakmice. Tebo je danas dobio temperaturu koja se kreće oko 38 stepeni, tako da neće biti u sastavu – odlučili smo da ga izostavimo kako ne bi bio u blizini ostalih igrača koji nisu bolesni. Što se tiče Ristića, i on će biti van ekipe. Dobili smo potvrdu onoga što sam mogao da primetim na poslednjoj utakmici, da se nije osećao prijatno na terenu. Odmah po povratku iz Belgije uradio je magnetnu rezonancu i potvrđeno je da ima povredu mišića, pa će odsustvovati verovatno oko tri ili četiri nedelje. Sada je jasno i zašto se nije osećao dobro tokom meča i zašto sam odlučio da ga zamenim.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

O rivalu kaže:

- Ne igrate protiv jednog, dva ili tri igrača, već protiv celog kolektiva. To je ekipa koja igra direktno, dugim loptama, jer imaju napadača koji je visok preko dva metra. Fokusirani smo na to i imamo plan kako da se branimo, a kada imamo loptu i kako da igramo svoju igru..

14.08 - Prema poslednjim informacijama, uprkos vremenskim neprilikama u zapadnom delu Srbije, utakmica na stadionu pored Jošanice će biti odigrana, iako su snežne padavine ugrozile održavanje ovog susreta.

14.07 - Dobar dan i dobrodošli na lajv blog posvećen meču Novi Pazar - Crvena zvezda.

UVOD

Fudbaleri Crvene zvezde u 17. kolu Superlige Srbije gostuju na stadionu pored Jošanice, ekipi Novog Pazara.

Trebalo je da današnji duel predstavlja krem ove runde, međutim, sve je pokvario sneg koji je tokom jutra pao u Zapadnom delu Srbije, te su zbog toga u Novom Pazaru izdali saopštenje i pozvali navijače da pomognu klubu u čišćenju terena.

Šampion Srbije dolazi na noge svom bivšem treneru, Nenadu Lalatoviću, posle izborenog remija u Gentu (1:1), u četvrtom kolu Lige konferencija, čime su crveno-beli širom otvorili vrata šesnaestine finala najmlađeg klupskog UEFA takmičenja.

Inače pred ovaj duel, uprava Novog Pazara je pozvala navijače da u fer i korektnom tonu navijaju za svoje miljenike, bez ikakvih incidenata.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Crvena zvezda se posle 16 odigranih utakmica nalazi na liderskoj poziciji tabele Superlige Srbije sa 46 osvojenih bodova i gol razlikom 40:6. Branilac titule je od početka šampionata zabeležio 15 pobeda i jedan remi, uz status jedine neporažene ekipe u prvenstvu. U poslednjem prvenstvenom susretu četa Alberta Rijere je na stadionu „Rajko Mitić“ savladala Radnik iz Surdulice sa 2:0, golovima Osmana Bukarija i Mirka Ivanića.

Novi Pazar je trenutno na 8. mestu superligaške tabele sa 22 osvojena boda. Izabranici Nenada Lalatovića su u poslednjem prvenstvenom susretu na gostovanju savladali OFK Beograd rezultatom 2:0.

Današnji rivali su se tokom bogatih istorija do sada sastajali 32 puta. Prvi meč sa ekipom iz Novog Pazara crveno-beli su odigrali 2009. godine u okviru Kupa Srbije, kada je Zvezda slavila minimalno 1:0. Statistika je ubedljivo na strani gostiju, koji su upisali čak 27 pobeda, uz tri remija i dva poraza.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Poslednji međusobni duel odigran je u okviru četvrtog kola Superlige Srbije, kada su crveno-beli na svom stadionu savladali ekipu Novog Pazara rezultatom 2:0, golovima Aleksandra Kataija i Džeja Enema, koji trenutno igra za italijansku Bolonju.

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