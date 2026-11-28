ZABELELI SE I AVALA I KOSMAJ: Sneg okovao zapad Srbije, na Zlatiboru već više od 10 centimetara
OD noćas jak sneg pada u brdsko-planinskim predelima Srbije, a najviše ga je napadalo na zapadu zemlje – na Zlatiboru više od 10 centimetara.
Veje i na Tari, Zlataru i Goliji, dok se snežna granica do jutra spustila i u niže predele zapadne Srbije, Srema i Mačve. Tako su se zabelili Užice, Ivanjica, Čačak, Gornji Milanovac, Ljig, Lajkovac i šire područje Loznice.
Padavine su zahvatile i centralnu Srbiju i Šumadiju, gde se sneg spustio na svega 200 metara nadmorske visine. S druge strane, jaka kiša pada u dolini Velike Morave, Podunavlju, kao i na istoku i severoistoku zemlje. Do jutra je najviše kiše palo u Smederevskoj Palanci – čak 30 litara po kvadratnom metru.
U Beogradu takođe pada jaka kiša, dok na višim delovima i južnom obodu prestonice, iznad 200 do 300 metara, veje sneg. Zbog toga su se već zabelela brda na širem području Avale i Kosmaja. Za razliku od ostatka zemlje, na severu Vojvodine je suvo.
(Telegraf.rs)
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