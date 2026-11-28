JAK sneg ovog jutra pada na zapadu Srbije, a veje i na auto-putu Miloš Veliki.

Foto: Printskin Instagram 192_rs and kragujevcani.rs

U ovom trenutku deonoica ovog puta između Uba i Lajkovca je u potpunosti pod snegom, a dogodila se i jedna saobraćajna nezgoda.

Zbog kolovoza pod snegom, preporučuje se veliki oprez i da vožnja prilagodi vremenskim uslovima i uslovima na putu.

Sneg će tokom celog dana padati u ovom delu Srbije.

(Telegraf.rs)

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