USLOVI ZA VOŽNJU SU IZUZETNO RIZIČNI: Sneg prekrio auto-put Miloš Veliki, automobili proklizavaju (VIDEO)
JAK sneg ovog jutra pada na zapadu Srbije, a veje i na auto-putu Miloš Veliki.
U ovom trenutku deonoica ovog puta između Uba i Lajkovca je u potpunosti pod snegom, a dogodila se i jedna saobraćajna nezgoda.
Zbog kolovoza pod snegom, preporučuje se veliki oprez i da vožnja prilagodi vremenskim uslovima i uslovima na putu.
Sneg će tokom celog dana padati u ovom delu Srbije.
(Telegraf.rs)
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