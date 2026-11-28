Francuski košarkaš Viktor Vembanjama govorio je o ambicijama nacionalnog tima na predstojećim velikim takmičenjima, jasno stavivši do znanja da Francuska uvek mora da cilja sam vrh svetske košarke.

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"Trikolori" su pobedom nad Estonijom obezbedili prvo mesto u kvalifikacionoj grupi i plasman na svoje peto uzastopno Svetsko prvenstvo, a očekuje se da će zvezda San Antonija biti jedan od glavnih aduta reprezentacije.

Vembanjama je o planovima sa nacionalnim timom govorio nakon pobede Sparsa nad Los Anđeles Lejkersima rezultatom 99:96. Francuski novinari iskoristili su priliku da ga u Teksasu pitaju i o očekivanjima pred naredni Mundobasket, koji će biti održan u Kataru.

Mladi centar nije krio visoke ambicije i istakao je da želi da osvaja trofeje sa reprezentacijom na svakom takmičenju.

- Naravno da razmišljam o Svetskom prvenstvu. Moj prvi cilj je da osvojim svako takmičenje na kojem budem nastupao sa Francuskom. Takođe, svesni smo da rezultat na Mundobasketu ima značaj i za kvalifikacije za Olimpijske igre, tako da i o tome moramo da vodimo računa - poručio je Vembanjama.

Posebno zanimljiv bio je njegov odgovor na pitanje da li Francuska ima dovoljno kvaliteta da se suprotstavi selekciji Sjedinjenih Američkih Država i eventualno je savlada u borbi za trofej.

Košarkaš San Antonija veruje da njegov nacionalni tim poseduje sve što je potrebno za takav podvig, podsećajući da je prethodna generacija Francuske već uspela da pobedi Amerikance u grupnoj fazi Olimpijskih igara u Tokiju.

- Verujem da imamo sve što je potrebno da ih pobedimo svake godine. Prethodna generacija je to već pokazala u grupnoj fazi u Tokiju. Kada francuska reprezentacija učestvuje na velikom takmičenju, cilj ne može da bude ništa manje od osvajanja zlatne medalje - zaključio je Vembanjama.

Njegove reči jasno pokazuju kakve ambicije Francuska ima pred naredna velika takmičenja, a sa Vembanjamom u timu "trikolori" će svakako imati ozbiljne adute u borbi za najsjajnije odličje.