KOLIKO god se trudili da sa svima uspostavite korektan odnos, istina je da na svakom radnom mestu postoje ljudi koji vas jednostavno ne vole. Nekome ne odgovara vaš karakter, nekome način rada, nečiji uspeh izaziva zavist, a ponekad razlog za netrpeljivost ne postoji ni u čemu konkretnom.

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Važno je razumeti da je to sastavni deo svakog kolektiva i da ne treba trošiti energiju na pokušaje da vas svi prihvate. Mnogo je važnije da sačuvate profesionalnost, dostojanstvo i dobre odnose sa ljudima koji vas poštuju.

Kako se postaviti prema kolegama koji vas ne vole?

1. Ne pokušavajte po svaku cenu da zadobijete njihovu naklonost.

Nemojte menjati svoje ponašanje, stavove ili karakter samo zato što se nekome ne dopadate. Ljubaznost i korektnost su poželjni, ali potreba da vas svi vole može vas dovesti u situaciju da stalno pravite kompromise na sopstvenu štetu.

2. Razlikujte profesionalni odnos od privatne bliskosti.

Ne morate sa svakim kolegom da budete prijatelj. Dovoljno je da komunikacija bude pristojna, jasna i usmerena na posao. Ne forsirajte druženje, poveravanje i bliskost tamo gde ne postoji obostrana želja.

3. Ne učestvujte u kancelarijskim tračevima.

Ogovaranja, prepričavanja tuđih razgovora i svrstavanje u različite grupe mogu vas uvući u nepotrebne sukobe. Čak i kada znate šta se o vama govori, ne morate na svaku priču da odgovarate. Ponekad je profesionalna distanca najbolji odgovor.

4. Ne dozvolite da tuđa netrpeljivost utiče na kvalitet vašeg rada.

Dolazite na posao zbog svojih obaveza, rezultata i profesionalnih ciljeva. Ne dozvolite da vas nečije ignorisanje, neprijatni komentari ili nedostatak simpatija dekoncentrišu i udalje od onoga što želite da postignete.

5. Negujte odnose sa ljudima koji vas cene.

Ovo je možda i najvažnije. U svakom kolektivu postoje različiti karakteri: oni sa kojima ne pronalazite zajednički jezik, ali i oni sa kojima možete ostvariti kvalitetnu saradnju, međusobno poštovanje, pa čak i iskreno prijateljstvo. Usmerite pažnju na te odnose.

6. Postavite granice kada profesionalna netrpeljivost preraste u neprijateljsko ponašanje.

Jedno je kada vas neko ne voli, a sasvim drugo kada vam namerno otežava posao, uskraćuje informacije, podmeće ili pokušava da naruši vaš profesionalni ugled. Takvo ponašanje ne treba ignorisati. Komunicirajte jasno, čuvajte dokaze o konkretnim problemima i obratite se nadređenima kada je potrebno.

Najvažnije je da zapamtite:

Ne postoji kolektiv u kojem će vas svi podjednako voleti. I ne treba da postoji. Ljudi imaju različite karaktere, ambicije, interesovanja i kriterijume. Nekome ćete odgovarati, nekome nećete, ali to ne određuje vašu vrednost niti vaš profesionalni kvalitet.

Ne trošite vreme pokušavajući da promenite tuđe mišljenje o sebi. Budite korektni prema svima, bliski sa onima koji to zaslužuju i profesionalni čak i prema onima koji vam nisu naklonjeni.

Na kraju, na poslu ne morate da budete svačiji omiljeni kolega. Dovoljno je da budete osoba čiji se rad, znanje i profesionalnost poštuju.

(Marie Claire)

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