REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) i MUP upozoravaju vozače na obilne padavine, formiranje ozbiljnog snežnog pokrivača i olujne udare vetra.

Foto: AI generated

Prema najnovijim meteorološkim podacima, padavinska zona koja je zahvatila jug i jugoistok širi se na predele južno od Save i Dunava, donoseći prelazak kiše u sneg i niz potencijalno opasnih pojava na putevima i energetskoj mreži.

Dok veći deo Srbije očekuju snežna vejavica i nanos, pojedini delovi zemlje i severni krajevi imaće znatno mirniji scenario.

Zbog obilnog snega i generalno vremenskih uslova, tokom jučerašnjeg dana oglasili su se i MUP i "Putevi Srbije", gde apeluju na vozače.

MUP je apelovao na vozače da imaju obaveznu zimsku opremu, da će to pojačano kontrolisati i isključiti iz saobraćaja svakog ko je ne poseduje.

Oblačno i hladno vreme sa kišom i snegom

Prema vremenskoj prognozi RHMZ, prvog dana vikenda očekuje se pretežno oblačno i hladno vreme. Na zapadu i jugozapadu Srbije padaće sneg, dok će u ostalim krajevima padati kiša. Tokom dana, sa padom temperature, kiša prelazi u sneg u većini krajeva južnije od Save i Dunava.

Foto: Tanjug/STA/Siniša Kaniza

Vetar će biti slab i umeren, u većem delu severnih pravaca, dok će u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije duvati jak vetar. U planinskim predelima istočne Srbije očekuje se jak istočni vetar koji krajem dana dobija olujnu jačinu, što dovodi do stvaranja snežnih nanosa. Najniža temperatura biće od 1 do 5 stepeni, a najviša dnevna od 3 do 7 stepeni.

Obilne padavine, snežna vejavica i olujni udari vetra

Za područje južnije od Save i Dunava na snazi je upozorenje na obilne padavine, jer se do nedelje ujutro očekuje od 30 do 50 milimetara padavina, lokalno i više. Nasuprot tome, u Beogradu se prognozira od 10 do 20 milimetara kiše, što je ispod nivoa upozorenja, dok će u Vojvodini padavine biti znatno slabije i sa dužim prekidima, ispod 10 milimetara.

Foto: RHMZ Meteoalarm za subotu, 26. novembar

U nižim predelima očekuje se formiranje snežnog pokrivača visine od 5 do 20 centimetara, u brdskim od 20 do 30 centimetara, a u planinskim predelima i preko 30 centimetara novog snega za 24 sata. Verovatnoća za formiranje snežnog pokrivača većeg od 10 centimetara za 12 sati iznosi 85 procenata, dok je verovatnoća za količinu padavina veću od 20 litara po kvadratnom metru za 12 sati 70 procenata.

Foto: Tanjug/STA/Siniša Kaniza

Na zapadu i jugozapadu Srbije kiša prelazi u sneg već tokom noći ka suboti, prvo u planinama, a do jutra i u nižim predelima. U ostalim krajevima južno od Save i Dunava sneg povremeno jakog intenziteta počeće da pada tokom dana, uz smanjenu vidljivost.

Usled akumulacije vlažnog snega, u subotu posle podne i uveče očekuje se dodatno pogoršanje uslova u saobraćaju, kao i mogući poremećaji u funkcionisanju elektroenergetskih prenosnih i distributivnih sistema. Kiša neće preći u sneg u većem delu doline Velike Morave, Vojvodini, kao ni u Beogradu, gde će pretežno padati kiša, uz tek kratkotrajnu susnežicu u višim delovima grada.

Foto: D. Milovanović

U brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije posle podne i uveče dolazi do jačanja severnog, severoistočnog i istočnog vetra uz vejavicu i nanose. Vetar će biti najjači u toku noći između subote i nedelje u oblasti Homoljskih planina i u drugim planinskim oblastima na istoku zemlje, gde se prognoziraju olujni udari od 20 do 25 metara u sekundi. Zbog kombinacije obilnog snega, vetra i padavina, "narandžasti" meteoalarm aktiviran je za zapadnu, istočnu, jugoistočnu i jugozapadnu Srbiju, dok su Šumadija i Pomoravlje pod "žutim" alarmom, a sever zemlje i Beograd u zelenom.

Oblačno vreme, slab sneg i popodnevno razvedravanje

Drugog dana vikenda, u nedelju se zadržava hladno vreme, pre podne oblačno, na severu suvo, a u ostalim predelima sa slabim snegom. Posle podne uslediće potpuni prestanak padavina i postepeno razvedravanje u svim krajevima.

Vetar će biti slab i umeren, dok će u košavskom području i u planinskim predelima istočne Srbije duvati jak istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od -2 do 2 stepena, a najviša dnevna od 0 do 4 stepena.

Vlažan sneg i jak vetar

U nedelju ujutro i pre podne intenzitet snega značajno će oslabiti, a sredinom dana padavine potpuno prestaju. Ipak, na snazi je upozorenje na vlažan sneg, sa verovatnoćom pojave od 70 procenata.

Foto: RHMZ Meteoalarm za nedelju, 27. novembar

Ovakve padavine nose rizik od taloženja i mržnjenja mokrog snega na sistemima za prenos električne energije, žičarama, antenama i železničkoj mreži, uz opasnost od lomljenja grana drveća i opterećenja krovnih konstrukcija.

Jutarnji mraz, veoma hladno vreme i sunčani intervali

Početkom naredne sedmice sledi smirivanje padavina, ali stiže jak jutarnji mraz. U ponedeljak će jutro biti obeleženo slabim i umerenim mrazom, dok će tokom dana biti veoma hladno, suvo i sa dužim sunčanim intervalima. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, koji će u košavskom području biti umeren i jak.

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ MILIJANA ĐOKANOVIĆ/bs

Najniža temperatura biće od -8 do -2 stepena, a najviša od 0 do 3 stepena. Verovatnoća da se minimalna temperatura spusti ispod -5 stepeni iznosi izuzetno visokih 95 procenata.

Slične vremenske prilike očekuju se i u utorak, uz hladno jutro i mraz. Tokom dana preovladavaće suvo i veoma hladno vreme sa sunčanim intervalima, uz umeren i jak vetar u košavskom području. Najniža temperatura biće od -9 do -3 stepena, dok će se najviša dnevna biti od -3 do 1 stepena. I u utorak je verovatnoća za minimalnu temperaturu nižu od -5 stepeni na nivou od 95 procenata.

Suvo i hladno vreme sa mrazevima

U periodu od srede pa do kraja prognoziranog petodnevnog niza zadržaće se suvo i hladno vreme sa slabim i umerenim jutarnjim mrazevima. Dnevna temperatura u većini mesta biće od -2 do 1 stepena. U košavskom području nastaviće da duva umeren i jak istočni i jugoistočni vetar.