VOZAČE u Srbiji danas, 28. novembra, očekuju promenljivi i otežani uslovi na putevima. Zbog hladnog vremena, kiše i snega, kolovozi su mokri i klizavi, a u pojedinim delovima zemlje moguća je pojava poledice i smanjene vidljivosti.

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Auto-moto savez Srbije (AMSS) stoga upozorava na otežane uslove za vožnju. Na pojedinim deonicama obustavljen saobraćaj, a zbog zimskih padavina vozačima se savetuje poseban oprez.

Poseban oprez neophodan je u brdsko-planinskim predelima, gde se očekuju snežne padavine, vejavica i stvaranje snežnih nanosa. Vozačima se savetuje da prilagode brzinu uslovima na putu i obavezno koriste zimsku opremu.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja

Prema poslednjim informacijama JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja.

Na graničnim prelazima putnička vozila čekaju oko 30 minuta na srpskim terminalima. Ipak, zadržavanja na susednim graničnim terminalima mogu biti duža, zbog čega se putnicima savetuje da pre polaska provere stanje na prelazima.

Radovi na više deonica, neke saobraćajnice zatvorene

Na brojnim državnim putevima u toku su radovi, zbog kojih je izmenjen režim saobraćaja.

Na auto-putu kod petlje Batočina radovi na izgradnji nadvožnjaka traju do 30. decembra, dok se na deonici Pećinci–Šimanovci izvodi rehabilitacija kolovoza u smeru ka Beogradu.

Radovi se danas izvode i u tunelu Laz, gde je saobraćaj organizovan dvosmerno kroz tunelsku cev.

Zbog rehabilitacije kolovoza, na deonici Feketić–Vrbas saobraćaj je obustavljen do 30. novembra, a vozači se preusmeravaju preko Srbobrana.

Obustava je na snazi i na putu Slatinska reka–Štubik, dok se na pojedinim deonicama, poput Petrovaradin–Sremski Karlovci, saobraćaj odvija naizmenično uz semaforsku signalizaciju.

Uupozorenje zbog snega i poledice

RHMZ je najavio obilne padavine i formiranje snežnog pokrivača u pojedinim krajevima Srbije. U brdsko-planinskim predelima očekuju se vejavica i snežni nanosi, a zbog niskih temperatura postoji opasnost od poledice.

Vozačima se savetuje da izbegavaju nagla kočenja i promene pravca, održavaju bezbedno odstojanje i pre polaska provere prohodnost deonica kojima planiraju da putuju.

Zbog zimskih uslova, dodatni oprez neophodan je tokom celog dana, naročito na putevima koji prolaze kroz planinske predele i u blizini mostova, tunela i rečnih dolina.