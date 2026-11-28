Utakmica 17. kola Superlige Srbije između fudbalera Zemuna i Radničkog iz Kragujevca, koja je trebalo da bude odigrana danas od 14 časova na stadionu "Dragan Džajić" u Ubu, odložena je zbog nepovoljnih vremenskih uslova, saopštila je Zajednica superligaša.

FOTO: A. Ilić

Kako je saopšteno, na sajtu Superlige, Novi termin odigravanja ovog susreta je ponedeljak 30. novembar 2026. godine, sa početkom u 14.00 časova

Sneg je danas pao širom Srbije, ali za sada nema najava da će još neka utakmica 17. kola biti odložena