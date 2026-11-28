PRVI TEST U BAKUU: Odbojkaši Crvene zvezde će u Kupu CEV startovati protiv Kilasedičija iz Azerbejdžana
ODBOJKAŠI Crvene zvezde, koji ne znaju za poraz u Superligi Srbije, u Kupu CEV startovaće protiv predstavnika Azerbejdžaba, Kilasediči. Prvi meč je 9. decembra u Bakuu, a revanš 5.januara iduće godine u Beogradu.
Kilasediči je u plej-ofu za Ligu šampiona ispao u dvomeču od ACH iz Ljubljane (Igor Kolaković, Dragan Kobiljski, Marko Ivović)i preselio se u Kup CEV
U slučaju da eliminišu Azerbejdžance crveno-beli će u osmini finala igrati najveverovatnije protiv branioca trofeja Pjačence (Nikola Brborić), koji je apsolutni favorit u 16-finala protiv Štipa iz Severne Makedonije.
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