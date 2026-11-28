SNABDEVANJE STRUJOM STABILNO U VEĆEM DELU SRBIJE: Povremeni kvarovi u brdsko-planinskim krajevima i okolini Beograda
SNABDEVANjE električnom energijom je u većem delu Srbije stabilno uprkos nevremenu, praćenom snegom i vetrom, a povremenih kvarova ima u brdsko-planinskim krajevima i naseljima Kolubarskog, Šumadijskog i Mačvanskog okruga, rečeno je Tanjugu danas u Elektrodistribuciji Srbije.
Kvarovi su zabeleženi i na teritoriji prigradskih opština Beograda, odnosno u Obrenovcu i Lazarevcu. Trenutno su bez struje pojedini delovi mesnih zajednica Ratari, Krtinska, Urovci, Grabovac, Orašac, kao i deo mesne zajednice Stubline. "Sve ekipe Elektrodistribucije Beograd neprestano rade na saniranju ovih kvarova, a normalizacija snabdevanja se očekuje tokom popodneva", kažu iz EDS-a.
Iz Elektrodistribucije Srbije navode da su sve ekipe pojačane i da intenzivno rade na saniranju kvarova, i pored veoma teških vremenskih uslova i teško prohodnih puteva. Informacije o značajnijim vanrednim prekidima u snabdevanju korisnici mogu naći i na aplikaciji ED Srbije.
(Tanjug)
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