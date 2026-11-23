VAŽNO ZA VOZAČE: Izmene režima saobraćaja na više deonica zbog radova
NA više deonica državnih puteva u Srbiji danas se izvode radovi zbog kojih je izmenjen režim saobraćaja, saopštilo je Javno preduzeće "Putevi Srbije".
Na državnom putu A br. 217, na deonici Blendija - put za Knjaževac, saobraćaj je obustavljen danas od 8 do 16 časova zbog radova na rehabilitaciji kolovoza. Alternativni putni pravac vodi državnim putem II A br. 218 i preko Boljevca, navodi se u saopštenju.
Na autoputu A br. 1, između petlji Kolari i Vodanj, u smeru ka Beogradu, izvode se radovi na redovnom održavanju do 15 časova. Za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka, u dužini od najmanje 1.200 metara.
Takođe, na autoputu A br. 1, između petlji Novi Sad jug i Kovilj, u smeru ka Beogradu, do 16 časova traju radovi na zameni dilatacionih spojnica, zbog čega je zatvorena preticajna saobraćajna traka u dužini od 150 metara.
Na državnom putu II B br. 338, na deonici Crkvenac kod Svilajnca - Vojska, do 25. novembra, od 8 do 16 časova, izvode se radovi na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije, uz naizmenično propuštanje vozila.
Radovi na horizontalnom obeležavanju izvode se i na autoputu A br. 3, između petlji Pećinci i Šimanovci, u smeru ka Beogradu. Radovi će trajati do 25. novembra, na deonici dugoj do pet kilometara, a za saobraćaj će biti zatvorena preticajna ili zaustavna traka.
"Putevi Srbije" apeluju na vozače da poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i obrate pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju u zonama radova.
(Tanjug)
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