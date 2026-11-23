SRPSKA pravoslavna crkva (SPC) 23. novembra obeležava Svete apostole Olimpa, Rodiona, Sosipatra, Erasta i Kvarta, propovednike iz vremena ranog hrišćanstva koji se u crkvenom predanju ubrajaju među Sedamdesetoricu apostola.

Foto: Printskrin/SPC

Njihova imena nisu toliko poznata kao imena dvanaestorice Hristovih apostola, ali se za pojedine od njih vezuju zanimljivi detalji iz prvih decenija širenja hrišćanstva.

Prema "Ohridskom prologu" Svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog, Olimp i Rodion bili su sledbenici apostola Petra. Nakon Petrovog stradanja i oni su, po naredbi rimskog cara Nerona, pogubljeni odsecanjem glave.

Crkveno žitije ih zato pamti kao apostole koji su ostali uz svog duhovnog učitelja i u vreme progona.

Erast je najpre obavljao službu ekonoma Jerusalimske crkve, odnosno brinuo o njenim materijalnim dobrima, a kasnije je postao episkop u Paneadi, u Palestini. Njegovo ime pominje se i u Novom zavetu, u Poslanici apostola Pavla Rimljanima, gde se navodi Erast, gradski blagajnik (Rimljanima 16,23). Ipak, nije moguće sa sigurnošću utvrditi da je reč o istoj osobi.

Kvart je, prema crkvenom predanju, bio episkop u Bejrutu. Žitije navodi da je mnogo stradao zbog vere, ali i da je veliki broj ljudi priveo hrišćanstvu.

Sosipatar je bio episkop u Ikoniji, gradu u Maloj Aziji. Njegovo ime takođe se pominje u Novom zavetu, u Poslanici Rimljanima, gde Pavle pozdravlja Sosipatra, svog rođaka (Rimljanima 16,21). Crkveno predanje ga poistovećuje sa apostolom koji se spominje 23. novembra.

Zanimljivo je da se Rodion i Sosipatar u crkvenom kalendaru spominju i zasebno, 8. odnosno 28. aprila. U istom novembarskom spomenu nalazi se i apostol Tercije, koji je, prema žitiju, bio episkop u Ikoniji nakon Sosipatra.

Ove godine 23. novembar pada u ponedeljak i prema crkvenom kalendaru tog dana nema posta.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3