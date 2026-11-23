OKO 100.000 ljudi u Srbiji prima umanjenu penziju zbog prevremenog penzionisanja, a sindikati traže da se penali obračunavaju samo do navršene 65. godine života. Unija poslodavaca Srbije podržava tu inicijativu, ali upozorava da bi potpuno ukidanje penala moglo dodatno da utiče na tržište rada.

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Procene su da bi ukidanje umanjenja penzija koštalo Fond PIO oko 100 miliona evra godišnje. Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović rekao je da je veliki broj ljudi bio primoran da ode u prevremenu penziju jer su u poznijim godinama ostali bez posla ili zbog zdravstvenih problema nisu mogli da nastave da rade.

- Ta cifra je blizu 100.000 zaposlenih u Srbiji, jedan veliki broj njih nije imao drugog izbora nego da ode u penziju pre nego što je napunio 65 godina. Mislim da se radi o jednom diskriminatorskom zakonu, odnosno odredbi člana Zakona Fonda PIO, u kome je veliki broj sadašnjih penzionera drastično oštećen - rekao je Zoran Mihajlović.

Sindikati zato traže da se umanjenje penzije ne primenjuje doživotno, već samo do navršene 65. godine, kada bi prevremeni penzioneri bili izjednačeni sa ostalima. Mihajlović je naveo da se sindikati protive tome da ljudima koji su decenijama uplaćivali poreze i doprinose penzija bude trajno umanjena. Jelena Jevtović iz Unije poslodavaca Srbije rekla je da bi potpuno ukidanje penala uticalo na tržište rada, imajući u vidu nedostatak radne snage. Ipak, podržava predlog da se umanjenje penzije ukine kada osiguranik napuni 65 godina.

- Nije u redu da ti ljudi koji su ceo životni vek radili i doprinosili tom fondu, da jednostavno na neki način budu kažnjeni - istakla je Jevtovićeva. Objasnila je da poslodavci, posebno u privatnom sektoru, nastoje da zadrže iskusne radnike, jer njihovo znanje može da pomogne u obučavanju mlađih generacija. Istovremeno, važno je i da mladi dobiju priliku za zaposlenje.

Prema njenim rečima, konkurentnost preduzeća ne zavisi samo od dužine radnog veka, već i od produktivnosti, ulaganja, inovacija, tehnologije i ulaganja u zaposlene. Jevtovićeva je ukazala na to da je Unija poslodavaca podržala inicijativu na Socijalnoekonomskom savetu, ali da je potrebno utvrditi kako bi se obezbedio novac.

- Veoma je važno da prilikom tog obezbeđivanja novca, ako eventualno ova inicijativa bude usvojena, da ne bude privatni sektor opterećen, nego da se nađu neki drugi načini kako će se to finansirati - rekla je Jevtovićeva.

Mihajlović je najavio da će sindikati odmah po formiranju nove vlade inicirati sednicu Socijalno-ekonomskog saveta i ponovo pokrenuti pitanje ukidanja penala.

- Čak su i predstavnici države bili i glasali su za taj naš predlog, a onda to nikad nije otišlo na vladu - rekao je Mihajlović, izrazivši očekivanje da će ovoga puta biti pomaka.

Promene u upravljanju MIHAJLOVIĆ je naveo da sindikati traže i promene u upravljanju Fondom PIO, kako bi većinu u upravnom odboru činili predstavnici onih koji uplaćuju doprinose i finansiraju Fond. Smatra i da bi penzije trebalo da prate rast zarada. Prema njegovim rečima, udeo prosečne penzije u prosečnoj plati sada je manji od 50 odsto, a sindikati traže da ne pada ispod 55 odsto.