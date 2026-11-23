ZEMLJOTRES POGODIO SRBIJU: Oglasio Republički seizmološki zavod, zatreslo se u ovom gradu
Još jedan zemljotres, magnitude 2.2 stepena po Rihteru, kasno sinoć pogodio je Srbiju, saopštio je Republički seizmološki zavod.
Prema podacima RSZ-a, zemljotres je lociran u Jagodini, a nešto oko 23 časa, na dubini od 11 kilometara.
Potresi ovakvog intenziteta ne mogu da izazovu veću materijalnu štetu u epicentralnom području.
Podsetimo, prvi zemljotres Srbiju je pogodio juče kod Gornjeg Milanovca, i to u cik zore.
Potres je bio jačine 2.1 stepen po Rihteru
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