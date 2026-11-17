NAJSKUPLjA kupovina nije uvek ona bez popusta, već ona koju niste planirali. Otkrivamo vam šta možete da uradite pre 27. novembra kako biste spremnije dočekali ponude.

Foto: Pexels/Marcial Comeron

Kad krenu odbrojavanja i velike oznake sniženja, lako je zaboraviti šta ste zapravo hteli da kupite. Zato narednih deset dana iskoristite da odgovorite na tri pitanja: koji proizvod vam treba, koja cena vam odgovara i koliko kupovina ukupno sme da košta.

Tako ćete Black Friday ponude procenjivati prema svom planu, a ne samo prema istaknutom procentu.

Sada: Izaberite model i proverite cenu

Napravite kratku listu potreba i odredite ukupan budžet. Za svaki proizvod izdvojte jedan ili dva modela koji vam odgovaraju. Sačuvajte punu oznaku, jer slični nazivi mogu skrivati različitu memoriju, kapacitet ili opremu.

Zatim proverite prethodno kretanje cene. Na E-ponudi otvorite stranicu proizvoda i potražite grafikon "Promena cene".

Ako uređaj sada košta 45.000 dinara, važno je da znate da li je prethodnih nedelja koštao 50.000 ili je već bio dostupan po istoj ceni. Veliki procenat na etiketi sam po sebi ne daje taj odgovor.

Grafikon posmatrajte u okviru dostupnog perioda. Kod novih modela istorija može biti kratka, a ranije cene ne garantuju buduće.

Tokom naredne nedelje: Postavite cilj i uključite obaveštenje

Odredite cenu po kojoj biste bili zadovoljni kupovinom. U nju uračunajte dostavu i druge neophodne troškove.

Za izabrani proizvod na E-ponudi potražite simbol budilnika i uz besplatan nalog podesite obaveštenje o ceni. Tako ne morate svakodnevno ručno da proveravate istu ponudu.

U međuvremenu uporedite prodavce: raspoloživost, rok isporuke, garanciju i uslove povrata. Kod većih uređaja proverite i cenu unošenja i montaže.

Ako odgovarajuća ponuda ispuni vaše kriterijume pre Crnog petka, nema potrebe da čekate samo zbog datuma. Ipak, ne možete unapred znati da li će cena kasnije biti još niža.

Pred kupovinu: Proverite konačan račun

Dan pre Crnog petka osvežite svoju listu, a neposredno pre plaćanja proverite tačan model, dostupnost i ukupan iznos na sajtu prodavca.

Niža cena proizvoda ne mora značiti jeftiniju kupovinu: uređaj od 44.000 dinara sa dostavom od 2.000 skuplji je od ponude od 45.000 sa uključenom dostavom.

Ako ponuda odgovara vašem planu, odluka je jednostavnija. Ako ne odgovara, ne morate kupiti nešto drugo samo zato što akcija uskoro ističe.

Cilj nije da 27. novembra kupite što više, već da ono što vam treba platite po ceni i uslovima koji vam odgovaraju.