STANJE NA GRANIČNIM PRELAZIMA: Teretna vozila čekaju i po 7 sati, evo gde su najveće gužve
PREMA poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.
Teretnjaci čekaju na izlazu iz Srbije do sedam sati, navodi se u saopštenju AMSS.
Na (TMV) terminalima, na izlazu iz Srbije, teretna vozila se zadržavaju na graničnom prelazu Batrovci 420 minuta, Šid 300 minuta i Bezdan 360 minuta.
Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
(Tanjug)
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