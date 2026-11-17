AVION Vojske Srbije pao je danas na njivu između Stare i Nove Pazove, a meštani za Blic svedoče da su zbog užasnog zvuka koji je prethodio padu izleteli na terasu.

Foto: Printskrin Iks

- Videla sam ga kako nisko leti, zujao je užasno glasno. Odmah sam izašla na terasu, jer sam se uplašila zbog tog zvuka - kaže sagovornica za "Blic".

Pao vojni avion u njivama između Nove i Stare Pazove (FOTO, VIDEO) https://t.co/h71v3GFu9N — Razglas news (@razglasnews) November 17, 2026

Na licu mesta su pripadnici Vojske Srbije, policija, Hitna pomoć i vatrogasci.

Srušio se vojni avion u njivama izmedju Nove i Stare Pazove.Nije poznato ima li nastradalih. https://t.co/gOupvG2LIp — Milan Turanjanin (@MilanTuranjanin) November 17, 2026

Ministarstvo odbrane se ovim povodom još nije oglasilo.

(Blic)

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