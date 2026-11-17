"VIDELA SAM KAKO NISKO LETI, ZUJAO JE UŽASNO GLASNO": Prva svedočenja meštana o padu aviona MiG 29 Vojske Srbije (FOTO/VIDEO)
AVION Vojske Srbije pao je danas na njivu između Stare i Nove Pazove, a meštani za Blic svedoče da su zbog užasnog zvuka koji je prethodio padu izleteli na terasu.
- Videla sam ga kako nisko leti, zujao je užasno glasno. Odmah sam izašla na terasu, jer sam se uplašila zbog tog zvuka - kaže sagovornica za "Blic".
Na licu mesta su pripadnici Vojske Srbije, policija, Hitna pomoć i vatrogasci.
Ministarstvo odbrane se ovim povodom još nije oglasilo.
(Blic)
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