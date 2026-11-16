Društvo

KRAJ POTOPA U SRBIJI: Oblaci se povlače, a evo šta čeka Beograd i ostatak zemlje

Ana Đokić

16. 11. 2026. u 18:43

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TOKOM dana Srbiju su zahvatili pljuskovi, a u večernjim satima očekuje se postepeni prestanak padavina.

КРАЈ ПОТОПА У СРБИЈИ: Облаци се повлаче, а ево шта чека Београд и остатак земље

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Kiša će tokom večeri prestati u zapadnom delu zemlje, a tokom noći i u ostalim krajevima Srbije.

Duvaće jugoistočni vetar, koji će biti u slabljenju i postepeno će skretati na zapadni i jugozapadni pravac.

U Beogradu se u večernjim satima očekuje prestanak padavina.

(Telegraf)

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