KRAJ POTOPA U SRBIJI: Oblaci se povlače, a evo šta čeka Beograd i ostatak zemlje
TOKOM dana Srbiju su zahvatili pljuskovi, a u večernjim satima očekuje se postepeni prestanak padavina.
Kiša će tokom večeri prestati u zapadnom delu zemlje, a tokom noći i u ostalim krajevima Srbije.
Duvaće jugoistočni vetar, koji će biti u slabljenju i postepeno će skretati na zapadni i jugozapadni pravac.
U Beogradu se u večernjim satima očekuje prestanak padavina.
(Telegraf)
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