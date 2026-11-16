KRAJ POTOPA U SRBIJI: Oblaci se povlače, a evo šta čeka Beograd i ostatak zemlje

TOKOM dana Srbiju su zahvatili pljuskovi, a u večernjim satima očekuje se postepeni prestanak padavina.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Kiša će tokom večeri prestati u zapadnom delu zemlje, a tokom noći i u ostalim krajevima Srbije.

Duvaće jugoistočni vetar, koji će biti u slabljenju i postepeno će skretati na zapadni i jugozapadni pravac.

U Beogradu se u večernjim satima očekuje prestanak padavina.

(Telegraf)