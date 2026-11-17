PAD SA NOSILA 5 MESECI BEZ ODGOVORNOSTI: Još nisu utvrđeni eventualni propusti u slučaju smrti penzionerke u Bačkoj Palanci
OSNOVNO javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci još nije donelo odluku u postupku utvrđivanja odgovornosti za pad pacijentkinje sa nosila Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja "Dr Mladen Stojanović" u ovom gradu, iako je od ovog slučaja, koji je uznemirio javnost, prošlo gotovo pet meseci.
Pacijentkinja K. N. iz Mladenova je pala sa nosila prilikom iznošenja iz ugostiteljskog objekta u kojem joj je pozlilo na skupu penzionera, a nedugo potom je preminula u Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu.
Prilikom pada sa nosila, žena je glavom udarila o kameni pločnik, ali je u saopštenju v. d. direktora DZ "Dr Mladen Stojanović" dr Srđane Krstonošić navedeno da taj događaj "nije prethodio životno ugrožavajućem stanju pacijentkinje", jer je u trenutku dolaska ekipe Hitne pomoći ona "zatečena bez svesti i bez cirkulacije". Istaknuto je i da je pacijentkinja na prijemu u neurološkoj ambulanti UKC "na konkretna pitanja davala adekvatne odgovore, nakon čega je lekarska ekipa oslobođena".
Pokrajinski sekretar za zdravstvo dr Milan Popov je u prvom reagovanju ocenio da je incident posledica nesavesnog postupanja zaposlenih koji su učestvovali u zbrinjavanju pacijentkinje, zbog čega su oni suspendovani "do okončanja postupka". Naglasio je međutim, da je pacijentkinji u reanimobilu uspostavljena srčana funkcija i da je došla svesti, ali je u toku pregleda u UKC izdahnula, 1. jula, u 21.03.
Problem je sistemski
DEJAN Zejnula, predsednik Udruženja "Pravo na život - Meri", koje se zalaže za donošenje zakona o hitnoj medicinskoj pomoći, napominje da je nesrećna pacijentkinja trebalo da bude reanimirana u prostoriji gde je zatečena, a ne da se radi toga nosi u sanitetsko vozilo.
- Ne može se tvrditi da je pad sa nosila uzrok smrti, ali treba ustanoviti da li je taj pad mogao da pogorša stanje ili ubrza fatalni ishod. Zakon o Hitnoj medicinskoj pomoći bi jasno utvrdio postupanje u svakoj situaciji i, što je najbitnije, doveo bi do odgovornosti u slučaju nepostupanja. Za događaj u Bačkoj Palanci će, verovatno, biti izrečena disciplinska mera, ali se time suštinski ništa neće rešiti, jer je problem sistemski - zaključio je Zejnula.
Prema navodima v. d. direktora Doma zdravlja, ekipa Hitne pomoći je tog dana dobila poziv za intervenciju u 18.10 i za tri minuta stigla na lice mesta.
- Pacijentkinja je premeštena na nosila koja su bila u obrnutom položaju, jer nije bilo mesta za njihovo okretanje. Tokom iznošenja je, zbog uskog prolaza, došlo do skliznuća pacijentkinje - opisala je dr Krstonošić u izjavi od 8. jula, pošto se dan ranije na društvenim mrežama, a potom i u medijima, pojavio snimak pada sa nosila, koji je zabeležila nadzorna kamera. Iz medija je za taj slučaj 7. jula saznao i pokrajinski sekretar, a pet dana kasnije su ispred Službe Hitne medicinske pomoći protestovali građani, zahtevajući potpunu informaciju o događaju, kao i ostavku v. d. direktora Doma zdravlja.
Posle pribavljanja obdukcionog zapisnika, Osnovno tužilaštvo je naložilo sudsko-medicinsko tumačenje, čiji je nalaz dostavljen 7. oktobra, ali još nije objavljen. U međuvremenu su radnici HMP kojima je pacijentkinja pala sa nosila vraćeni na posao.
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