OSNOVNO javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci još nije donelo odluku u postupku utvrđivanja odgovornosti za pad pacijentkinje sa nosila Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja "Dr Mladen Stojanović" u ovom gradu, iako je od ovog slučaja, koji je uznemirio javnost, prošlo gotovo pet meseci.

foto Snimak sa nadzorne kamere

Pacijentkinja K. N. iz Mladenova je pala sa nosila prilikom iznošenja iz ugostiteljskog objekta u kojem joj je pozlilo na skupu penzionera, a nedugo potom je preminula u Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu.

Prilikom pada sa nosila, žena je glavom udarila o kameni pločnik, ali je u saopštenju v. d. direktora DZ "Dr Mladen Stojanović" dr Srđane Krstonošić navedeno da taj događaj "nije prethodio životno ugrožavajućem stanju pacijentkinje", jer je u trenutku dolaska ekipe Hitne pomoći ona "zatečena bez svesti i bez cirkulacije". Istaknuto je i da je pacijentkinja na prijemu u neurološkoj ambulanti UKC "na konkretna pitanja davala adekvatne odgovore, nakon čega je lekarska ekipa oslobođena".

Pokrajinski sekretar za zdravstvo dr Milan Popov je u prvom reagovanju ocenio da je incident posledica nesavesnog postupanja zaposlenih koji su učestvovali u zbrinjavanju pacijentkinje, zbog čega su oni suspendovani "do okončanja postupka". Naglasio je međutim, da je pacijentkinji u reanimobilu uspostavljena srčana funkcija i da je došla svesti, ali je u toku pregleda u UKC izdahnula, 1. jula, u 21.03.

Problem je sistemski DEJAN Zejnula, predsednik Udruženja "Pravo na život - Meri", koje se zalaže za donošenje zakona o hitnoj medicinskoj pomoći, napominje da je nesrećna pacijentkinja trebalo da bude reanimirana u prostoriji gde je zatečena, a ne da se radi toga nosi u sanitetsko vozilo.

- Ne može se tvrditi da je pad sa nosila uzrok smrti, ali treba ustanoviti da li je taj pad mogao da pogorša stanje ili ubrza fatalni ishod. Zakon o Hitnoj medicinskoj pomoći bi jasno utvrdio postupanje u svakoj situaciji i, što je najbitnije, doveo bi do odgovornosti u slučaju nepostupanja. Za događaj u Bačkoj Palanci će, verovatno, biti izrečena disciplinska mera, ali se time suštinski ništa neće rešiti, jer je problem sistemski - zaključio je Zejnula.

Prema navodima v. d. direktora Doma zdravlja, ekipa Hitne pomoći je tog dana dobila poziv za intervenciju u 18.10 i za tri minuta stigla na lice mesta.

- Pacijentkinja je premeštena na nosila koja su bila u obrnutom položaju, jer nije bilo mesta za njihovo okretanje. Tokom iznošenja je, zbog uskog prolaza, došlo do skliznuća pacijentkinje - opisala je dr Krstonošić u izjavi od 8. jula, pošto se dan ranije na društvenim mrežama, a potom i u medijima, pojavio snimak pada sa nosila, koji je zabeležila nadzorna kamera. Iz medija je za taj slučaj 7. jula saznao i pokrajinski sekretar, a pet dana kasnije su ispred Službe Hitne medicinske pomoći protestovali građani, zahtevajući potpunu informaciju o događaju, kao i ostavku v. d. direktora Doma zdravlja.

Posle pribavljanja obdukcionog zapisnika, Osnovno tužilaštvo je naložilo sudsko-medicinsko tumačenje, čiji je nalaz dostavljen 7. oktobra, ali još nije objavljen. U međuvremenu su radnici HMP kojima je pacijentkinja pala sa nosila vraćeni na posao.