GLAVNI TUŽILAC VJT BEOGRAD UPOZORAVA: Tužioci su targetirani, tražimo procenu bezbednosti, istraga o zvučnom topu je objektivna

GLAVNI javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović izjavio je danas da su pojedini tužioci tog tužilaštva na društvenim mrežama i naslovnim stranama targetirani kao lojalisti i zaštitinici nekog režima, što, kako je naglasio, nije tačno, a zbog čega će tražiti procenu bezbednosti tih tužilaca.

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ

Na pitanje novinara da u Izveštaju Komisije Vrhovnog javnog tužilaštva stoji da je Više javno tužilaštvo kontroliše "politički senzitivne predmete", Stefanović je rekao, da, ako je to tačno, zašto nisu podneli disciplinsku prijavu i izdali obavezno uputstvo za postupanje u konkretnom predmetu.

On je istakao da je Treće tužilaštvo, kako je rekao, zaštićeno od Vrhovnog tužilaštva i naveo primer "poznatog slučaja", koji je izvršen na teritoriji strane države, kada se osumnjičeni obratio Vrhovnoj tužiteljki sa pitanjem: "Još ste živi?"

-Nakon što je sleteo u Beograd, zasnovana je nadležnost Trećeg tužilaštva. Delo je izvršeno bilo u, ja mislim, Švajcarskoj. Lice je imalo prebivalište na Savskom vencu, znači nadležnost Prvog osnovnog tužilaštva, boravište u Inđiji, znači nikako nije nadležnost Trećeg tužilaštva. Taj predmet smo mi uzeli kroz profesionalni nadzor, i odjedanput nam je predmet hitno oduzet i dostavljen Tužilaštvu za organizovani kriminal, naveo je Stefanović.

On je naglasio da su u tom predmetu utvrdili nesrazmeru u pravičnosti izricanja krivične sankcije, jer je licu kome je određeno 48 sati zadržavanja, neosuđivano, potpisalo sporazum na pola miliona dinara i dobilo je 10 meseci kućnog zatvora.

-Vrhovna tužiteljka, koja je tu kao oštećeno lice, nije primila uopšte presudu, nego je umesto nje primio postupajući tužilac. To vam govori samo o aspektima nemogućnosti da mi vršimo nadzor, iako smo mi hijerarhijski nadređeno tužilaštvo u odnosu na tužilaštva ispod nas koja se nalaze, istakao je Stefanović.

Rekao je da su izjave javnog tužioca Vrhovnog javnog tužilaštva Branka Stamenkovića strogo političke i da su svi iz njegovog tužilaštva "targetirani".

Na konstataciju novinara da je Dolovac posle jednog sastanka izjavila da je "nedavnim događajima u Srbiji otklonjena politička i institucionalna opstrukcija za rad javnih tužilaštava u Srbiji" i na pitanje da li je i on osećao takav pritisak, Stefanović je odgovorio da je osećao pritisak u radu zato što, kako je rekao, nije imao popunjenu sistematizaciju i što nije bio u delu sistema koji je izgradila Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac.

-Lako je uporediti: Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, uvek im je puna sistematizacija, nama uvek fale tužioci. I evo, sad nam fali 23 tužioca, rekao je Stefanović na konferenciji za novinare i dodao da je u tom tužilaštvu trenutno u radu 25.000 predmeta.

Naveo je da, ako se govori o opstrukciji, na sajtu Višeg javnog tužilaštva ima više od 1.000 saopštenja, konferencija za medije i svega ostalog.

-Kako je moguće u tih prethodnih pet godina nismo imali nastupe drugih tužilaštava, vrhovnog tužioca, da je vrhovni tužilac došao, dao nam podršku ovde kad smo radili predmet Ribnikar i ove ostale predmete? Nikakvu podršku nismo imali, i odjedanput se dešava buđenje vrhovnog tužilaštva u ovom društveno-političkom momentu. To je pitanje za celo Vrhovno tužilaštvo, i ja smatram da Narodna skupština, koja se formira sutra, mora ozbiljno da proveri rad Vrhovnog javnog tužilaštva, rekao je Stefanović i istakao je da Vrhovno javno tužilaštvo je zanima nijedan predmet pre 2022. godine.

On je naveo i da je Više javno tužilaštvo završilo slučaj o korupciji u EPS-u i da je tadašnji v.d. direktora EPS-a uhapšten, kao i da Više javno tužilaštvo ima najveću zaplenu imovine posle Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

-To su desetine miliona evra, što nepokretnosti, što pokretnosti. Tako da je pitanje za Vrhovno javno tužilaštvo: zašto i kakav je to pritisak sada otklonjen? I mislim da bi to bio odgovor koji treba vrhovna tužiteljka da da narodnim poslanicima u Skupštini Srbije, zaključio je Stefanović.

Stefanović je odgovarajući na pitanje novinara o slučaju “Banjska” rekao da je njima prijavljen transport oružja, te da su oni jedno lice uhapsili i odredili mu zadržavanje do 48 sati.

Dalje, kako je naveo, tužilac je predložio određivanje pritvora, ali je sud odbio predlog tužilaštva i odredio mu meru da se javlja policiji.

Više javno tužilaštvo je, kako je ukazao, pokušalo da ozbedi dokaze preko EULEX-a, odnosno Ministarstva pravde, koji dokazi do danas nisu dostavljeni.

Stefanović je odgovarajući na pitanje o slučaju “Savamala” rekao da je pre nego što je on došao na mesto glavnom javnog tužioca VJT u vezi sa tim slučajem već bio sklopljen sporazum sa jednim policajcem, te nije dalje komentarisao slučaj.

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Izveštaj Komisije maliciozan, istraga VJT BG o zvučnom topu objektivna

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović ocenio je ponašanje Komisije Vrhovnog javnog tužilaštva koji su potpisali izveštaj u kome je između ostalog i slučaj "zvučni top" kao maliciozan, navodeći da je istraga Višeg javnog tužilaštva u Beogradu o tom slučaju bila objektivna.

-Da vidite kako se maliciozno ponašaju tužioci Vrhovnog tužilaštva koji su potpisali onaj skandalozan izveštaj - oni se pozivaju isključivo na izveštaj nevladine organizacije 'Earshot', u kome kažu da je ta nevladina organizacija izvršila uvid u 12 snimaka i da je na četiri snimka utvrdila da se možda radi o 'vorteksu'. Znači, nije celokupno u svih 12, nego samo četiri. Taj dokaz nevladine organizacije je Više javno tužilaštvo u Beogradu pribavilo, i to govori samo o našoj objektivnosti, rekao je Stefanović.

On je naveo da nije bilo usmerene predistrage da se utvrdi da zvučni top neko nije koristio ili je koristio, i da je istraga bila objektivna.

-Takođe vam napominjem da je tužilaštvo izvršilo analizu preko 70 tonskih snimaka, što snimaka koji su se pronašli na društvenim mrežama i u medijima. Komisija nije želela da pomene uopšte da smo otkrili snimak na kome je umetnut zvuk supersoničnog aviona, i da smo našli još dva snimka koja ne odgovaraju uopšte tom nivou buke koji je na snimku koji se najviše eksploatisao kod građana, dodao je Stefanović.

Kada je reč o nevladinim organizacijama, Stefanović navodi da je VJT u Beogradu, neposredno nakon protesta 15. marta dobio od YUCOM-a informaciju da je 3.000 građana prijavilo određene zdravstvene probleme zbog korišćenja navodnog zvučnog topa.

-Kada je prvo tužilaštvo tražilo da se dostave podaci, dostavljeno je ukupno 34. Kako je moguće posle mesec i po dana - tvrdite da 3. 000 ima građana, dostavite 34, a na poziv tužilaštva se javi 27? Od tih 27 određeni broj lica je imao određene smetnje, da kažemo čulo sluha, koje je svojstveno svakom događaju gde se koriste topovski udari, pištaljke i određen nivo buke gde je povećan, dok ostali su imali određene tegobe koje nemaju uopšte veze sa dejstvom nekog zvučnog uređaja, ukočeno rame i svašta nešto, rekao je Stefanović.

On je podsetio da je detaljna analiza slučaja "zvučni top" dostupna u elaboratu koji je objavljen pre 70 dana, a na koji VJT nije imalo nijedno primebdu.

-Da je bila neka nelogičnost ili nešto, isto je vrhovna tužiteljka mogla da donese opšte obavezujuće uputstvo i da nam naloži da treba nešto da radimo u nekom pravcu, rekao je Stefanović, dodajući da je na tom predemetu prvo radilo Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beorgadu.

(Tanjug)

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