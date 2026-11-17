ŠTA je potrebno da bi vojnik postao pešadinac i zašto se kaže da je pešadijsko odeljenje jedna porodica?

Foto: Video-produkcija "Novosti"

U novoj epizodi dokumentarnog serijala "U stroju", realizovanog u produkciji kompanije "Novosti" i u saradnji sa Ministarstvom odbrane i Vojskom Srbije (VS), posetili smo pripadnike 31. pešadijskog bataljona Treće brigade Kopnene vojske i upoznali ljude koji izvršavaju neke od najzahtevnijih zadataka VS.

Tokom nekoliko dana, provedenih na terenu, saznali smo kako izgleda obuka pešadinaca, šta sve moraju da savladaju pre nego što budu spremni za izvršenje najsloženijih zadataka i koliko je važno da svaki vojnik poznaje, ne samo svoju ulogu, već i zadatke svojih saboraca. Odgovore na sva ova pitanja gledaoci će dobiti u novoj epizodi "Rame uz rame", našeg dokumentarnog serijala, večeras od 20.10 na televiziji Newsmax Balkans.

I dame u jedinici STEVANOVIĆEVA posebno ističe razgovor sa pripadnicom 31. pešadijskog bataljona:

- Ona nam je približila izazove vojničkog poziva, svakodnevicu u jedinici i odnos koji se razvija među ljudima koji zajedno prolaze kroz obuku.

- Razgovarali smo sa komandantom, komandirima i vojnicima o tome kako se gradi poverenje u jedinici, zašto je ono ključno, šta znači odgovornost za čoveka pored sebe i zašto u najtežim trenucima presudnu ulogu imaju ljudi na koje mogu da se oslone. Kao i to koliko je potrebno vremena da saborac iz jedinice postane, kako su nam rekli, kao brat - kaže autor serijala Marija Stevanović.

Gledaoci će saznati i kako zaista izgleda posao snajperiste, šta podrazumeva obuka i koliko su strpljenje, koncentracija i sposobnost procene situacije važni za uspešno izvršenje zadatka. Takođe, najšira javnost će saznati i kako se mlad čovek odluči baš za ovaj specifičan posao.

Reprizno izdanje epizode "Rame uz rame" gledaoci će na TV Newsmax Balkans moći da pogledaju u nedelju, 22. novembra od 21.30.