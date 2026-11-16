Šta je sad ovo? Infantino dobio protivkandidata! UEFA predložila svog delegata za predsednika!
Bliže se izbori u svetskoj "Kući fudbala".
Evropska fudbalska unija (UEFA) predložila je danas predsednika Fudbalskog saveza Francuske (FFF), Filipa Dijaloa, za kandidata na izborima za predsednika Međunarodne fudbalske federacije (FIFA).
"Na sastanku održanom danas, kojim je predsedavao predsednik UEFA Aleksandar Čeferin, nacionalni savezi zastupljeni u Izvršnom komitetu UEFA i Savetu FIFA pozvali su Dijala da se kandiduje na izborima za predsednika FIFA u martu 2027. godine, pruživši mu tom prilikom jednoglasnu i punu podršku", saopštila je UEFA na svom zvaničnom sajtu.
U tekstu se navodi da Dijalo poseduje bogato iskustvo na svim nivoima fudbala.
"Bio je na čelu organizacije koja zastupa francuske profesionalne fudbalske klubove, radio je u upravnom telu francuske profesionalne lige, kao i u okviru FIFA tela za rešavanje sporova, pre nego što je 2023. godine postao predsednik FFF i član Izvršnog komiteta UEFA. U svetlu ozbiljne zabrinutosti zbog pravca u kojem se FIFA kreće, nacionalni savezi pozvali su na obnavljanje jedinstva i poverenja unutar svetske fudbalske zajednice. Izrazili su puno poverenje u Dijaloa i njegovu sposobnost da obezbedi liderstvo neophodno za ostvarenje ovih ciljeva", dodaje se u saopštenju.
UEFA je apostrofirala da je Dijalo prihvatio kandidaturu.
"Očekuje se da će njegovu kandidaturu u utorak zvanično da potvrdi Izvršni komitet FFF", zaključuje se u objavi evropske "Kuće fudbala".
Rok za podnošenje kandidatura za predsednika FIFA ističe u sredu u ponoć po srednjoevropskom vremenu.
Aktuelni predsednik FIFA, Italijan Đani Infantino, potvrdio je ranije da će se ponovo kandidovati za ovu funkciju.
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