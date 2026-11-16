Politika

Siniša Mali podneo ostavku na mesto odbornika u Skupštini Beograda

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 11. 2026. u 15:38

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MINISTAR finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali potvrdio je danas da je u petak podneo ostavku na mesto odbornika Skupštine grada Beograda.

Синиша Мали поднео оставку на место одборника у Скупштини Београда

Foto: Printskrin TV Nova

Mali je za Tanjug rekao da je to uradio odmah nakon dobijanja rešenja Agencije za sprečavanje korupcije.

-I kao ministar finansija u tehničkom mandatu, a i nakon formiranja nove Vlade kada budemo u opoziciji, nastavićemo borbu za bolju Srbiju, poručio je Mali.

(Tanjug)

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