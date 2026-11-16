Društvo

NOVI NAČELNIK VMA: Brigadni general prof. dr Nebojša Marić na čelu Vojnomedicinske akademije

В.Н.

16. 11. 2026. u 16:23

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BRIGADNI general prof. dr Nebojša Marić, istaknuti grudni hirurg, postavljen je za novog načelnika Vojnomedicinske akademije (VMA).

НОВИ НАЧЕЛНИК ВМА: Бригадни генерал проф. др Небојша Марић на челу Војномедицинске академије

Foto: Tanjug/Zoran Žestić

Marić će na toj funkciji naslediti dosadašnjeg načelnika, brigadnog generala prof. dr Nenada Perišića, gastroenterologa, koji odlazi u penziju nakon završetka službe.

- Postavljen sam danas, izjavu ćemo sutra preko naše službe za informisanje - potvrdio prof. dr Nebojša Marić.

Kadrovske promene obuhvataju i Upravu za vojno zdravstvo. Na njenom čelu brigadnog generala dr Dragana Dinčića, koji takođe odlazi u penziju, trebalo bi da nasledi brigadni general dr Nemanja Borovčanin.

Promene su deo redovnog procesa smene generacija i kadrovskih rotacija u sistemu vojnog zdravstva Vojske Srbije.

Očekuje se da nova rukovodstva nastave aktivnosti na unapređenju rada vojnozdravstvenih ustanova i daljem razvoju zdravstvene zaštite pripadnika Vojske Srbije.

Prof. dr sci. med Nebojša Marić, specijalista grudne hirurgije i načelnik Odeljenja za grudnu hirurgiju, među prvima je u Srbiji izveo uniportalnu VATS operaciju, revolucionarnu hirurška tehniku koja omogućava da se tumori pluća, pa čak i celo plućno krilo, odstrane kroz rez od samo tri centimetra, bez otvaranja grudnog koša.

Na čelu je Odeljenja gde se godišnje uradi između 400 i 450 operacija, u samo jednoj operacionoj sali, a 80 odsto patologija operiše se uz pomoć kamera, bez otvaranja grudnog koša.

Autor je knjige „Video-asistirana torakoskopska hirurgija (VATS)“, nastale kao rezultat njegovog višedecenijskog rada i iskustva u primeni minimalno invazivnih hirurških metoda.

(Blic)

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