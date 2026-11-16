Srbin kandidat za selektora SAD! Bivši fudbaler Zvezde menja Poketina?
Bio bi ovo najveći izazov u karijeri srpskog stručnjaka.
Srpski trener Marko Mitrović (48) mogao bi da dobije priliku kakva se retko pruža srpskim fudbalskim trenerima – da sedne na klupu reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Bivši fudbaler Crvene zvezde našao se među imenima koja se razmatraju za mesto selektora nacionalnog tima, nakon odlaska Maurisija Poketina u Mančester junajted.
Prema informacijama koje su se pojavile, Mitrović je jedan od kandidata za upražnjenu poziciju, a njegovo ime našlo se u konkurenciji sa nekoliko zvučnih trenerskih imena. Među njima je i Pep Gvardiola, koji se prvobitno pominjao kao jedna od glavnih želja Amerikanaca, ali se takav angažman u ovom trenutku smatra previše ambicioznim.
Do promene na klupi SAD došlo je pošto je Poketino napustio reprezentaciju i preuzeo Mančester junajted, koji je prethodno odlučio da otpusti Majkla Kerika. Američki savez sada razmatra opcije za njegovog naslednika, a Mitrović se nametnuo kao kandidat zahvaljujući iskustvu koje je godinama sticao upravo u tamošnjem fudbalu.
Njegov put do potencijalne kandidature nije počeo na velikoj sceni. Mitrović je karijeru gradio kroz različite trenerske uloge, radio je u mlađim kategorijama, bio deo stručnog štaba Veljka Paunovića, a potom dobio priliku da samostalno vodi mlađe selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Sarađivao je i sa stručnim štabovima A reprezentacije, što mu je omogućilo da stekne iskustvo u radu sa najboljim američkim fudbalerima.
Od Crvene zvezde do MLS-a
Mitrović je kao igrač prošao kroz Crvenu zvezdu, ali nije uspeo da se izbori za više prostora u prvom timu. Tokom fudbalske karijere nastupao je za Zemun, Milicionar, Vašaš, Banat, Azal, Atjaruu, MegaSport, Lokomotivu iz Astane, Smederevo, Beograd i Srem.
Po završetku igračke karijere okrenuo se trenerskom poslu, a prve korake napravio je u Banatu iz Zrenjanina. Najpre je obavljao funkciju pomoćnika, da bi potom u dve utakmice vodio ekipu kao privremeni trener. Radio je i u Napretku iz Kruševca, kao i u mlađim reprezentativnim selekcijama Srbije, gde je bio pomoćnik u timu do 20 godina, ali i selektor reprezentacije do 15 godina.
Važan deo njegovog razvoja dogodio se kroz saradnju sa Veljkom Paunovićem. Tri godine bio je njegov pomoćnik u Čikago Fajeru, a potom i u Redingu. Usledio je povratak na američki teren, gde je preuzeo reprezentaciju do 19 godina.
Mitrović je kasnije bio pomoćnik Bi Džej Kalahanu i Entoniju Hadsonu u seniorskoj reprezentaciji SAD, dok je samostalno vodio nacionalne selekcije do 23 i do 20 godina. U novembru 2025. godine preuzeo je Nju Ingland, sa kojim je ostvario zapažen rezultat pošto se njegova ekipa trenutno nalazi na trećem mestu na Istoku MLS-a.
Ko su ostali kandidati?
Prema pisanju ESPN-a, Mitrović nije jedini trener koji se nalazi u razmatranju za mesto selektora Sjedinjenih Američkih Država. Na listi su i stručnjaci različitih profila i iskustva, među kojima ima poznatih imena iz evropskog fudbala.
Pored Mitrovića, među kandidatima se nalaze i Pep Gvardiola, Bi Džej Kalahan (45), trener Nešvil SC-a, Stiv Čerundolo (47), selektor reprezentacije SAD do 23 godine, kao i Antonio Konte (57), Pelegrino Matazaro (48), Geret Sautgejt (56), Vilfrid Nansi (49), Tomas Kristijansen (53) i Tijeri Anri (49). Matazaro vodi Real Sosijedad, Kristijansen reprezentaciju Paname, dok su Konte, Sautgejt, Nansi i Anri trenutno bez angažmana.
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