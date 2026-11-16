Politika

STUDENTIMA ODBIJENO PRISUSTVO KONSTITUTIVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE: Najavili okupljanje ispred zgrade

В.Н.

16. 11. 2026. u 16:54 >> 16:54

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Odlukom generalnog sekretara Narodne skupštine, studentima je odbijeno prisustvo konstitutivnoj sednici sa galerije Velike sale, saopštili su na Iksu. Kako su rekli, to ih neće sprečiti da budu ispred Skupštine, pa su pozvali na okupljanje građane na okupljanje.

СТУДЕНТИМА ОДБИЈЕНО ПРИСУСТВО КОНСТИТУТИВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ: Најавили окупљање испред зграде

Milutin Labudović

- Odlukom generalnog sekretara Narodne skupštine, studentima je odbijeno prisustvo konstitutivnoj sednici sa galerije Velike sale. Ali to nas ne sprečava da budemo ispred Skupštine. Jedva čekamo da vas vidimo! Za Srbiju - napisali su studenti na nalogu "Ekof Blokade".

Oni su ranije pozvali građane da dođu u Pionirski park na okupljanje uoči početka sednice Skupštine Srbije.

- Vidimo se sutra u 8 časova u slobodnom Pionirskom parku! Nakon okupljanja, molimo građane da se mirno raziđu i nastave praćenje sednice iz svojih domova, kafića i drugih prostora - napisali su oni danas.

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