Igokea sve jača: Amerikanac stigao u Laktaše

MORALA Igokea brzo da reaguje i to je uradila.

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Nejt Pjer-Luis je otišao u Zenit, a klub iz Laktaša je ekspresno pronašao zamenu. Novi igrač člana ABA lige i FIBA Lige šampiona postao je Džejden Pjer.

OFFICIAL: @BCIgokea strengthen backcourt with Jayden Pierre. ✍️ 🔗 https://t.co/oPMb2APU0y #ABALiga https://t.co/koML1yjH1M — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) November 16, 2026

Nenad Stefanović tako dobija novog igrača u sastavu, ali ovaj 23-godišnji američki bek prvi put dolazi u Evropu. On je nastupao za koledž TCU.

Iza Pjera je iskustvo igranja u jednoj od najjačih koledž konferencija, više od 1.000 poena u NCAA karijeri i velika želja za novim dokazivanjem.

On je od 2022. do 2025. godine nastupao za Providens i nema sumnje da bi mogao da bude veliko pojačanje za Igokeu.

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