Igokea sve jača: Amerikanac stigao u Laktaše
MORALA Igokea brzo da reaguje i to je uradila.
Nejt Pjer-Luis je otišao u Zenit, a klub iz Laktaša je ekspresno pronašao zamenu. Novi igrač člana ABA lige i FIBA Lige šampiona postao je Džejden Pjer.
Nenad Stefanović tako dobija novog igrača u sastavu, ali ovaj 23-godišnji američki bek prvi put dolazi u Evropu. On je nastupao za koledž TCU.
Iza Pjera je iskustvo igranja u jednoj od najjačih koledž konferencija, više od 1.000 poena u NCAA karijeri i velika želja za novim dokazivanjem.
On je od 2022. do 2025. godine nastupao za Providens i nema sumnje da bi mogao da bude veliko pojačanje za Igokeu.
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