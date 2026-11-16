Košarka

Igokea sve jača: Amerikanac stigao u Laktaše

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

16. 11. 2026. u 18:00

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MORALA Igokea brzo da reaguje i to je uradila.

Игокеа све јача: Американац стигао у Лакташе

FOTO: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Nejt Pjer-Luis je otišao u Zenit, a klub iz Laktaša je ekspresno pronašao zamenu. Novi igrač člana ABA lige i FIBA Lige šampiona postao je Džejden Pjer.

Nenad Stefanović tako dobija novog igrača u sastavu, ali ovaj 23-godišnji američki bek prvi put dolazi u Evropu. On je nastupao za koledž TCU.

Iza Pjera je iskustvo igranja u jednoj od najjačih koledž konferencija, više od 1.000 poena u NCAA karijeri i velika želja za novim dokazivanjem.

On je od 2022. do 2025. godine nastupao za Providens i nema sumnje da bi mogao da bude veliko pojačanje za Igokeu.

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