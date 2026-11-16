Izveštaj Saveta REM-a: Informer TV u potpunosti poštovao sve izrečene mere

REGULATORNO telo za elektronske medije (REM) održava danas sednicu na kojoj se nastavlja postupanje po inicijativama i zahtevima koji se odnose na dozvolu za emitovanje Informer televizije.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Vučićević postavio pitanje

Vučićević je potom postavio pitanje članovima Saveta REM-a o različitim aršinima u tretiranju televizija, ukazujući na to da pojedini mediji svakodnevno koriste pogrdne izraze poput "ćaci", "ćacad" i "ćacilizacija" za građane koji se nalaze na drugoj strani medijsko-političke barikade.

- Baš me zanima šta ćete reći za televizije koje su pod vašom ingerencijom. Ne govorim o ovima koje su kobajagi u Luksemburgu, a koje svakodnevno koriste termine "ćaci", "ćacad", "ćacilizacija" za sve nas koji smo s druge strane medijsko-političke barikade. Živo me zanima, da li je to dozvoljeno? Hoćete li njih da kaznite? Jedva čekam da to vidim! - kazao je Vučićević.

On je zatim zatražio od članova Saveta da mu objasne na osnovu kog zakona ili propisa je zabranjeno korišćenje određenih političkih izraza, poput "obojena revolucija".

- Samo vas molim da mi kažete, po kom zakonu i po kom propisu je zabranjeno koristiti izraze "obojena revolucija"? Ja sam čitao ovo izjašnjenje, zajedno smo ga radili. Po kom pravilu je zabranjeno reći "obojena revolucija"? - upitao je on.

Foto: Printscreen

Vučićević obavestio članove REM-a o incidentu

Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević obavaestio je članove REM-a da je umalo došlo do krovprolića, danas oko 14.30 časova ispred zgrade REM-a.

Vučićević je istakao da za incident postoji pet svedoka, kao i snimci i izjave date policiji, te je zatražio od članova Saveta REM-a da osude ovakav napad.

- Čovek je došao sa ovolikim nožem za giros da ubije ljude. Tražio je „ćacije“. Nosio je bedž sa brojem tri. Sve je snimljeno, sve je dokazano. Molim vas, kao članove Saveta, da se o tome odredite i da to osudite. Napravljena je bolesna atmosfera u društvu, u kojoj mi, kada dolazimo ovde, treba da strahujemo da će neko da nas zakolje. Ima pet svedoka, postoje izjave u policiji. Jurio je čoveka koji je snimao, sa ogromnim nožem, da ga ubije - rekao je Vučićević.

On je potom otvorio pitanje novinarskog izveštavanja o ovom incidentu, pitajući članove Saveta da li je Informer napravio prekršaj time što je objavio snimak napada na kojem se vide napadač i nož.

- Čovek ima 26 godina, punoletan je. Njegova majka je trčala za njim kada ga je policija hapsila. Na snimcima koje smo objavili vidi se taj nož. Sada mi neko kaže da nož treba da bude zamagljen. Da li treba? A da li treba zamagliti i lik osobe? Zašto lik? Pa hteo je da nas ubije! Pitam vas najdobronamernije: jesmo li mi počinili prekršaj time što smo snimili čoveka koji juri da nas ubije? - upitao je Vučićević.

Članica Saveta REM-a Dubravka Valić Nedeljković odgovorila je da se snimak i identitet osobe ne mogu prikazivati bez odgovarajuće procene, navodeći da bi trebalo zamagliti lice napadača.

- Ja vam kažem šta je standard. Standard je da ne možete da prikažete lik osobe - rekla je ona.

Vučićević je ukazao da je reč o snimku emitovanom uživo, te da u takvoj situaciji ne postoji tehnička mogućnost da se lice osobe zamagli dok ona trči i napada snimatelja.

- Vi ste rekli sve sami o sebi. Ja nisam ništa ovde izmislio. Ponovo ste pokazali da ste pristrasni i da nas ne možete očima da gledate. Vi kažete da ste se više puta uverili da ja ne govorim istinu. Ja sam se, sedeći na sednicama Saveta REM-a, više puta uverio da vi nas ne možete očima da gledate, da nas mrzite i da imate očigledan sukob interesa. Nemoguće je da budete pristrasni, a da nam nepristrasno sudite.

Incident ispred REM-a

U toku održavanja sednice REM-a, ispred je došlo do skandaloznog napada od strane pristalice Studentske liste kako tvrde očevici. Naime, tokom napda korišćen je nož, policija došla na lice mesta i privela napadača.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

O postupanju rešenja o meri zabrane za "Prve Info"

- Sledeća tačka dnevnog reda je informacija o povredi postupanja po rešenju Saveta Regulacionog tela za elektronske medije, broj 12-06, od 04.11. u vezi sa izrečenom merom privremene zabrane objavljivanja programskog sadržaja "Prve info", pružaocu medijske usluge Insajder, odnosno Informer TV, koja proizvodi pravno dejstvo počevši od 10.11. ove godine.

- Izveštaj je poduži, verujem da ste ga pažljivo pročitali. Ovde je izreka data iz rešenja, ono što se tiče štampanog dela, nažalost, ovaj, kažem, nije u našoj nadležnosti. Prosto, videli ste da i tamo postoje osvrti na taj deo, ali ono što se tiče ekrana, i ono što, što je analitičar mogao da uoči, govori o ispunjavanju te mere, i to je i zaključak iz ovog izveštaja. Da li ima nekih komentara druge vrste? Izveštaj je urađen samo na četiri strane, kako bismo prosto bili ažurni i da za članove Saveta, da članovi Saveta budu upoznati sa prva četiri dana kako je pružalac medijske usluge postupao. Mera je na duži period, imaćete i taj, naravno, kompletiran izveštaj.

- Predsedniče, samo eventualno možda malo da se pojasni, zbog javnosti, šta piše tu u dve rečenice, da se emiter pridržavao, je l' da, ovoga što je deo propisa, pa da bude jasno, samo čisto. Kako ste postupili? Znači, naše službe su utvrdile da je pružalac medijske usluge Insajder tim društva sa ograničenom odgovornošću "Beograd" u potpunosti postupio do 13.11. tekuće godine po rešenju Saveta Regulacionog tela za elektronske medije, broj 12-06. Da, 13.11. Do 13.11, ta četiri dana. Hvala vam, koleginice. Sada možemo preći na sledeće tačke dnevnog reda, gde imamo izjašnjenja pružalaca medijske usluge.

Počela sednica REM-a i usvajanje Zapisnika

Članovi Saveta REM-a otvorili sednicu i usvajanje Zapisnika.

- Znači, zapisnik sa druge redovne sednice Saveta, regulatorno telo, održane 9. oktobra ove godine, da li tu ima neko nešto da doda? Ako nema, stavljam na glasanje usvajanje zapisnika sa druge redovne sednice ko je za. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili ovaj zapisnik. Zatim imamo zapisnik sa pete redovne sednice Saveta regulatornog tela za elektronske medije, održane 4. novembra 2026. godine. Da li ima nekih komentara povodom ovog zapisnika? Ako nema, stavljam na glasanje usvajanje zapisnika sa pete redovne sednice ko je za? Za. Konstatujem da smo jedno- jednoglasno usvojili ovaj zapisnik - rekao je Smederevac.

- E sad, ako mi dozvolite, konačno krenemo na tačke dnevnog reda. I ovo su bile tačke dnevnog reda, ali dopune. Ovo su sada dopune dnevnog reda koje smo stavili na vrh sednice. I prva tačka je razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu u vezi sa programskim sadržajem javnog medijskog servisa Radio-televizija Srbije, RTS1, u jutarnjem programu 20. oktobra u 08:54 do 08:58. U pitanju je predizborni spot, gde je po navodima prijave bilo da se pojavljuje radio. Rečenica, odnosno, jedna sintagma: "bacaš kao devojčica". Služba nadzorom nije uočila da se to pojavljuje, i smatra da nema povrede medijskih zakona po ovom osnovu. Odnosno. Odluka bi bila: nema mesta pokretanju postupka i ko je za to. Konstatujem da smo jednoglasno doneli odluku da nema mesta pokretanju postupka u predmetu.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ nr

Obavešteni smo da je zabranjeno snimanje sednice

- Ponovo televizijskoj ekipi Informer nije dozvoljeno da uživo prenosi. Našoj ekipi ponovo neće biti dozvoljeno da uđe unutra da prenosi, opet će ići preko striminga. Prošli put smo imali problem sa tim prenosom. To vam je njihova demokratija - poručio je Vučićević.

Glavni urednik Informera poručio da su u obavezi da obezbede javnost sednice.

- Prošli put sam molio da nam daju - jednu kameru da uđe. Pa ne pravi gužvu jedan kamerman. Pošto njihov striming puca. Ako bude ponovo pucao, zaustavljaćemo sednicu sve dok ne bude obezbeđena puna javnost. Ako gospodin Smederevac i ostali misle da ne treba da puste kameru, ne treba. Ali po zakonu su obavezni da obezbede javnost sednice, javnost rada Saveta Rema. Dakle, oni kažu: "dovoljan je striming". Ako bude radio, dovoljan je. Ako ne bude radio, protestovaćemo - istako je Vučićević.

Vučićević ispred REM

Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević uključio se u program Informer televizije ispred REM.

- Treće suđenje na televiziji "Informer". Ako bude po zakonu, ne bi smelo da izračuna bilo kakva teža sankcija. Ova tri prijave čućete; uostalom, uživo u prenosu, su najbenignije u odnosu na sve one prethodne. Dakle, nema nijednog ozbiljnog prekršaja. Ovo je sad već polako, ali sigurno, silovanje zakona. Videćemo šta će da kažu sudije, članovi Saveta REM-a. Ja se nadam da mora biti po zakonu - rekao je Vučićević.

Dotakao se i skandolaznog zahtev da se izrekne zabrana obavljanja poziva, delatnosti i dužnosti glavnog urednika i voditelja u trajanju od pet do deset godina.

- Mada, videli smo danas, najavljuju u njihovim studentskim medijima, u medijima bliskoj studentskoj listi, čak inicijative ne samo za ukidanje "Informer" televizije, nego i za zabranu rada. Konkretno lično meni. Novinarskog posla 5 do 10. Da budem zabranjen kao novinar i urednik na 5 do 10 godina. To nikad nigde nije bilo... - istakao je.

Informer se ponovo nalazi pred velikim izazovom. Za zaposlene u Informeru, ali i za gledaoce koji verno prate naš program, današnja sednica predstavlja još jedan važan trenutak u borbi za opstanak medija.

Podsetimo, 10. novembra održana je sednica REM-a na kojoj su izrečene mere zabrane Informer televiziji - mera zabrane oglašavanja (oglasnih poruka) na 5 dana, kao i mera zabrane emitovanja prvog Kolegijuma na 10 dana i drugog Kolegijuma na 15 dana.

Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević istakao je da su sve ove mere potpuno neustavne i nezakonite, otkrivši i da je novo suđenje zakazano za danas 16. novembar 2026. godine.

Poručio je da će oni nastaviti da rade to što rade.

- Mislimo da je dobro što su se za ovu temu zainteresovali i neki zapadni mediji koji ističu da je neverovatno da se posle samo dve nedelje od izbora zabranjuje jedina informativna televizija koja govori drugačije od onoga što misli vladajuća većina - istakao je Vučićević i dodao da im nije uspelo da u potpunosti zabrane emitovanje programa na našoj televiziji jer nemaju dokaza za ono što govore.

(Informer.rs)