Aleksandra Štimac: Studentska lista će predloge predsednika i potpredsednike Skupštine Srbije predati sutra
KANDIDATKINjA za poslanicu sa Studentske liste (SL) Aleksandra Štimac izjavila je da će ta lista predloge za predsednika i potpredsednike Skupštine predati sutra, nakon verifikacije mandata i polaganja zakletve na konstitutivnoj sednici parlamenta.
Ona u razgovoru za N1 nije želela da kaže ko će biti kandidati te liste za predsednika i potpredsednike Skupštine.
- Mi ćemo, u skladu sa skupštinskim procedurama i Poslovnikom, predložiti da nakon pauze, odnosno nakon verifikacije mandata i polaganja zakletve, ćemo pisanim putem predati naš predlog za predsednika, odnosno predsednicu Narodne skupštine, i tada će svi koji budu sutra pratili sednicu imati prilike da vide koga ćemo mi to predložiti - navela je Štimac.
Na pitanje zašto ne saopštavaju imena do poslednjeg trenutka, kaže da se u celom procesu ponašaju vrlo transparentno, ali da prate skupštinske procedure.
- Mi smo tu da pokažemo kako novi nastup u Skupštini treba da izgleda, a to je: da pratimo Ustav, da pratimo Zakon o Narodnoj skupštini, sam Poslovnik i kodeks ponašanja narodnih poslanika - rekla je ona.
Navela je da predloge za potpredsednike Skupštine predati takođe sutra.
Prema rečima Štimac, svi su slobodni da predlože svoje kandidate za bilo koju poziciju, a demokratskim putem će se u okviru Skupštine diskutovati najpre o tim tačkama, a potom će se glasati.
Štimac je rekla da se predstavnici Studentske liste intenzivno pripremaju za sutrašnju sednicu već više od dve sedmice.
- Izuzetno odgovorno prihvatamo ovu novu ulogu za sve nas... Mi parlamentarnu praksu nemamo, to je vrlo jasno, ali znate ko se nalazi na listi, kakva vrsta ljudi, kakva vrsta stručnosti je na listi, tako da se nadamo da će nam par dana biti dovoljno da se uhodamo u same skupštinske procedure - kazala je ona.
Kada je reč o novoj Vladi, navela je da će biti formirana u zakonskom roku i da je pred njom veliki posao.
- Mi se vodimo onim "požuri polako", odnosno sve treba da bude urađeno na vreme, ali o nekim stvarima zaista mora da se promisli, kao što je, na primer, trenutno prevelika administracija u okviru ministarstava. Imamo 25 ministarstava, plus pet ministara bez portfelja, 30 ministara - rekla je Štimac.
najpre razgovarati o tome koji zaista broj ministarstava treba da bude u novoj vladi, kako bi se tek nakon toga određivalo, odnosno, kako je rekla, donosile demokratske odluke u okviru pokreta o tome ko će se na određenim funkcijama naći.
Kaže da postoje određena imena o kojima se razgovara kada se radi o novoj vladi, ali će ona "apsolutno biti određena kada celokupan demokratski proces u okviru pokreta bude sproveden".
Konstitutivna sednica Skupštine Srbije zakazana je za sutra u 10 časova.
Preporučujemo
ANS: Ko je sledeći za odstrel? Zabrane, spiskovi nepodobnih i progon novinara!
16. 11. 2026. u 11:53
KURTIJEV ENERGETSKI UDAR: Zabranjena trgovina strujom sa firmama iz centralne Srbije
16. 11. 2026. u 11:12
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)