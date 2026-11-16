Fudbaler Reala Vinisijus otkrio razloge zbog kojih ove sezone pruža slabe partije!

Fudbaler Real Madrida, Vinisijus Žunior, otkrio je da je nakon Mundijala više vremena posvetio porodici i privatnom životu nego treninzima.

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- Mislim da se nisam najbolje pripremio posle Svetskog prvenstva, jer je uticaj Mundijala na sve nas Brazilce ogroman. Nismo očekivali da ćemo ispasti tako rano. Zato sam iskoristio odmor da zaista uživam, opustim se i provedem više vremena sa porodicom. Na kraju sam trenirao manje nego prethodnih godina - priznao je Vinisijus na konferenciji za medije brazilske reprezentacije.

Fudbaler Reala naglasio je da je izuzetno teško godinama održavati vrhunski nivo, izdvojivši Lionela Mesija i Kristijana Ronalda kao retke primere igrača kojima je to uspevalo.

- Održavati tako visok nivo tokom mnogo godina uvek je veoma teško. Mislim da su samo Kristijano Ronaldo i Mesi uspeli da toliko dugo igraju na istom nivou i ostvaruju takve brojke.

Vinisijus je potom priznao da je svestan sopstvenih propusta, ali i da ne želi da se odrekne privatnog života.

- I ja sam samo čovek, često pravim greške, ali se uvek trudim da budem bolji. Pokušavam da naučim više o fudbalu i svakodnevnim obavezama, ali imam 26 godina i moram malo i da uživam u životu.

Pregovori sa Realom ali i drugim klubovima uticali su na njega.

- Moguće je da je sve to uticalo na moj početak sezone. Situacija oko produžetka ugovora, veliki broj klubova koji su me kontaktirali prošlog leta, sve mi je to pomutilo misli, kao i ono što se dešavalo u Real Madridu. Ali sezona je veoma duga.

Uprkos slabijim partijama, Vinisijus je uveren da će ponovo dostići prepoznatljivu formu, podsetivši na prošlu sezonu u kojoj je takođe imao spor početak.

- Prošle sezone sam do decembra postigao samo pet golova, a na kraju sam završio sa više od 20, kao i prethodnih sezona. Verujem da se dobro pripremam i napredujem, jer sam u najvažnijim trenucima sezone uvek tu - poručio je Vinisijus.