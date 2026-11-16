BEZ IKSA NEMA FIKSA

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FOTO: Tanjug/AP/Charlie Riedel

Nemačka - Holandija X

Holandija ne zna za poraz otkako je ekipu preuzeo Ćavi, a serija nepobedivosti traje već deset utakmica. Tri od poslednjih šest susreta završena su nerešeno, uključujući remi sa Nemačkom (1:1) i gostovanje Grčkoj (2:2). Ovi rezultati ukazuju na to da Holanđani imaju dovoljno kvaliteta da izbegnu poraz i protiv Nemaca.

Gibraltar - Malta X

Prvi susret ovih reprezentacija završen je bez pobednika, a njihova trenutna forma nagoveštava sličan ishod. Gibraltar je izgubio samo jednu od poslednjih sedam utakmica, dok Malta ima niz od šest mečeva bez poraza. Reč je o rivalima približnog kvaliteta, pa nerešen rezultat predstavlja zanimljiv izbor za ovaj dubl.

Liga nacija 20.45 Gibraltar - Malta X (kvota 3,65)

20.45 Nemačka - Holandija X (kvota 4,25) Ukupna kvota: 15,51

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