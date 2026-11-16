Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA

O. М.

16. 11. 2026. u 11:50 >> 11:51

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ovim tiketom spojili smo dve naše redovne rubrike u jednu

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА

FOTO: Tanjug/AP/Charlie Riedel

Nemačka - Holandija X

Holandija ne zna za poraz otkako je ekipu preuzeo Ćavi, a serija nepobedivosti traje već deset utakmica. Tri od poslednjih šest susreta završena su nerešeno, uključujući remi sa Nemačkom (1:1) i gostovanje Grčkoj (2:2). Ovi rezultati ukazuju na to da Holanđani imaju dovoljno kvaliteta da izbegnu poraz i protiv Nemaca.

Gibraltar - Malta X

Prvi susret ovih reprezentacija završen je bez pobednika, a njihova trenutna forma nagoveštava sličan ishod. Gibraltar je izgubio samo jednu od poslednjih sedam utakmica, dok Malta ima niz od šest mečeva bez poraza. Reč je o rivalima približnog kvaliteta, pa nerešen rezultat predstavlja zanimljiv izbor za ovaj dubl.

Liga nacija 

20.45 Gibraltar - Malta X (kvota 3,65)
20.45 Nemačka - Holandija X (kvota 4,25)

Ukupna kvota: 15,51

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Meridian
Meridian Meridian
Meridian Meridian
Meridian Meridian
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BIO SAM INTUBIRAN, 48 SATI JE BILO VEOMA GUSTO Doktor Nestorović se borio za život, izgubio mnogo kilograma

"BIO SAM INTUBIRAN, 48 SATI JE BILO VEOMA GUSTO" Doktor Nestorović se borio za život, izgubio mnogo kilograma