Društvo

PRONAĐENA NESTALA DEVOJČICA IZ NOVOG SADA: Deka potvrdio radosnu vest

T.J.

16. 11. 2026. u 16:13

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DEVOJČICA (14) iz Novog Sada, A. Z., čiji je nestanak prijavljen juče u tom gradu, pronađena je danas oko 15 sati i nema nikakve povrede, potvrđeno je iz njene porodice.

ПРОНАЂЕНА НЕСТАЛА ДЕВОЈЧИЦА ИЗ НОВОГ САДА: Дека потврдио радосну вест

Foto: Printskrin

Ovim povodom se oglasio i deda devojčice, koji je poručio da su tinejdžerku pronašli članovi porodice i "da je sada sve u najboljem redu".

- Mi smo je pronašli pre pola sata. Sve je sada dobro. Ona je dobro i nema nikakve povrede. Sada je vodimo u policiju da da izjavu, sve će biti dobro - izjavio je deda devojčice za Kurir.

Podsetimo, od juče se na društvenim mrežama širio apel da svi koji mogu pomognu u pronalasku devojčice, kojoj se juče izgubio svaki trag u Novom Sadu, a danas se sve završilo srećnim vestima.

(Kurir)

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