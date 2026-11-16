PRONAĐENA NESTALA DEVOJČICA IZ NOVOG SADA: Deka potvrdio radosnu vest
DEVOJČICA (14) iz Novog Sada, A. Z., čiji je nestanak prijavljen juče u tom gradu, pronađena je danas oko 15 sati i nema nikakve povrede, potvrđeno je iz njene porodice.
Ovim povodom se oglasio i deda devojčice, koji je poručio da su tinejdžerku pronašli članovi porodice i "da je sada sve u najboljem redu".
- Mi smo je pronašli pre pola sata. Sve je sada dobro. Ona je dobro i nema nikakve povrede. Sada je vodimo u policiju da da izjavu, sve će biti dobro - izjavio je deda devojčice za Kurir.
Podsetimo, od juče se na društvenim mrežama širio apel da svi koji mogu pomognu u pronalasku devojčice, kojoj se juče izgubio svaki trag u Novom Sadu, a danas se sve završilo srećnim vestima.
(Kurir)
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