Jovanovićev iznenadni potez: Selektor Grčke pozvao dva nova igrača pred Srbiju!
Utakmica se igra u Volosu od 20.45 časova.
Fudbalska reprezentacija Srbije nema šansi da napreduje, ali ni nazaduje na tabeli A Lige nacija u grupi B2.
"Orlovi" su posle pet uzastopnih poraza "zakucani" za poslednje mesto bez ijednog boda, ali će i u slučaju da upišu svih šest moći do baraža za opstanak u elitnom rangu.
Razlozi tome su porazi Češke i Turske u poslednjim kolima od Hrvatske, odnosno, Francuske, a obe selekcije imaju goru gol-razliku od srpskog nacionalnog tima. Jedini i najgori scenario po kome bi "orlovi" ostali bez baraža, jeste da izgube više od četiri gola u Volosu, čime bi pali "ispod crte".
S druge strane, Grčka je debaklom u Amsterdamu (0:7) od Holandije pokvarila dosadašnje sjajne partije, u kojima je četa Ivana Jovanovića pobedila Nemačku u Augzburgu (1:0) i remizirala sa "pancerima" kod kuće (0:0) i "lalama" (2:2), a na samom startu dobila i Srbiju na Marakani (2:1). Zato trijumf bilo kojim skorom ostavlja "helene" na drugom mestu i osigurava im četvrtfinale, bez obzira na rezultat meča Holandija-Nemačka.
Pred dolazak Paunovićevog tima, Lozničanin Jovanović je napravio određene promene u igračkom kadru. Srpski stručnjak u odnosu na "holandsku katastrofu" neće imati četiri igrača na raspolaganju iz te ekipe. Razlog su povređeni Kurbelis i Joanidis, dok su Kiziridis i Salijakas izostavljeni iz taktičkih razloga.
Babis Kostulas se vratio u tim, dok je Hristos Colis takođe u ekipi, jer povreda koju je imao na jučerašnjem treningu nije izgledala ozbiljno.
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